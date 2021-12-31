Kalp, vücudumuza gerekli besin maddelerini ve oksijeni sağlayan kanı, dolaşım sistemimiz içinde hareket ettiren, çok dayanıklı kas grubundan oluşan bir pompa. Kalp, göğsümüzün ortasında göğüs kemiğinin hemen altında yer alıyor.

Kalbiniz i̇çin en kötü gıdalar

-Pek çok profesyonel diyetisyen, daha az yağlı kürlenmiş şarküteri et versiyonlarının bile iç iltihabı artırabilecek sodyum nitrat içerdiğini söylüyor.

-Ketçap ve diğer birçok mağazadan satın alınanın, kalp sağlığı için kesinlikle iyi olmayan çok miktarda sodyum ve şekerle yüklüdür.

-Sosisli sandviçler, soğuk etler ile ilişkili benzer nedenlerle kalbiniz için iyi değildir. Sosis ve sosisli sandviçlerin yüksek yağ doygunluğuna sahip olduğu bilinmektedir.

-Süpermarkette kavrulmuş kuşlar, tipik ev yapımı kümes hayvanları ürünlerinizden çok daha fazla doymuş yağ ve sodyum içerir. Bu nedenle uzmanlar tavuğu tamamen terk etmeyi değil, kullandığınız sodyum miktarını kontrol ettiğiniz için evde kavurmayı öneriyorlar.

Sağlıklı bir kalp için 8 altın tavsiye

Beslenmeye Dikkat Edin.

Fazla Kilolarınızdan Kurtulun.

Egzersiz Yapın.

Stresten Uzak Durun.

Sigarayı Bırakın.

Kan Şekerinizi Kontrol Altına Alın.

Tansiyonunuzu Kontrol Altına Alın.

Kalp Kontrollerini Yaptırmayı İhmal Etmeyin.

Kalbe iyi gelen yiyecekler ve içecekler

Kalbinizi bu besinlerle koruyun. Hastalıklara karşı beslenmenize dikkat etmeniz çok önemlidir.

Sarımsak

Fındık, ceviz, badem

Domates

Ispanak

Elma

Kuru fasulye, nohut, mercimek

Yeşil çay

Kalp çarpıntısına iyi gelen çaylar

Kalp çarpıntısına; nane, kekik ve kedi otu gibi bitkiler dışında bazı çaylar da iyi gelmektedir. Çarpıntı yaşayan kişilere genellikle melisa ve lavanta çayları önerilmektedir. Melisa çayı, genellikle uyku problemi yaşayan kişiler için tavsiye edilen bir içecektir.