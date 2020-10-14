Kalbinden vuracaklardı! Ermenistan'ın kalleş saldırısı son anda engellendi

Ermenistan ordusu dün gece işgal altındaki Kelbecer bölgesine, birden fazla operasyonel-taktik balistik füze kompleksi konuşlandırmıştı. Daha önce Gence ve Mingeçevir'i hedef alan füze saldırıları da bu tür komplekslerle düzenlenmişti. Ermenistan'ın ateşlemeye hazır duruma getirdiği füze sistemleri ise ateşlenmeden önce Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından imha edilmişti.

"Bakü'ye ulaşabilirdi"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Azerbaycan Hava Kuvvetleri Karargah Komutanı İkram Eliyev, "Dünkü balistik füze sistemi imha edilmeseydi, füze Bakü'ye ulaşabilirdi" dedi.

Ateşlenmeye hazır duruma getirilmiş

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklama ile meşru bir askeri hedef olarak füze sistemini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Ermenistan füze sistemlerinin Gence, Mingaçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivil nüfusu ve altyapıyı hedefliyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'de işlediği savaş suçuna benzer başka bir olayın tekrarını önlemek ve bir füze saldırısını önlemek için önleyici tedbirler aldı. Sonuç olarak, ateşlemeye hazır duruma getirilen operasyonel-taktik füze sistemleri, meşru bir askeri hedef olarak tarafımızdan etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verilmişti.