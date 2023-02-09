Kalbi korumanın 6 yolu: Deprem stresi kalp krizine yol açar mı? Dünyada milyarlarca kişi için ölüm riski yüksek!

Strese girildiğinde vücudun adrenalin gibi hormonları salgılar. Adrenalin salgılandığında kalp daha hızlı atarak vücudunuzdaki kan dolaşımınızı hızlandırır ve kan basıncı artar. Kalbin kendi için gerekli kan akışı sağlanamayabilir. Deprem gibi bir anda aşırı stres ve korku ile karşılaşan kişinin, önceden koroner arterlerinin tıkalı/daralmış olması halinde, kan, kalbe ve beyne ulaşmayabilir. Bu da kalp krizi veya inmeye yol açar. Kardiyoloji Uzman Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi.

Vücudunuzun strese verdiği tepkinin sizi koruması gerekiyor. Ancak sürekli olursa size zarar verebilir. Strese tepki olarak kortizol hormonu salgılanır. Çalışmalar, uzun süreli stresten kaynaklanan yüksek kortizol düzeylerinin kan kolesterolünü, trigliseritleri, kan şekerini ve kan basıncını artırabileceğini düşündürmektedir. cnnturk'ün aktardığı haberde: Bunlar kalp hastalığı için yaygın risk faktörleridir. Bu stres aynı zamanda arterlerde plak birikintilerinin oluşmasını destekleyen değişikliklere de neden olabilir.

Uzmanlar uyarıyor!

Küçük stres bile kalp kasına zayıf kan akışı gibi kalp problemlerini tetikleyebilir. Bu, kalbin yeterince kan veya oksijen almadığı bir durumdur. Ve uzun süreli stres, kanın pıhtılaşma şeklini etkileyebilir. Bu, kanı daha yapışkan hale getirir ve felç riskini artırır.

Ek olarak, çok fazla stres yaşayan insanlar sigara içebilir veya stresle başa çıkmak için başka sağlıksız yollar seçebilir.

Strese verilen yaygın tepkiler şunları içerir:

*Deprem ( Doğal Afetler )

*Azalan enerji ve uyku

*Endişe, öfke ve depresyon duyguları

*Sabırsızlık

*Unutkanlık

Diğer uzman ismin kalbi korumanın 6 yolu hakkındaki o tavsiyesi... Kalbi korumanın yollarını anlattı:

Dr. Ersin Özen, "Kilo kontrolünüzü sağlayın, hareketli olun, sigaradan uzak durun, ölçülü ve dengeli beslenin, aşırı tuza dikkat edin, stresinizi kontrol edin" dedi.

Market alışverişlerimizde sürekli aldığımız gıdaları tuz açısından da inceleyerek zararlı olabilecekleri alışveriş listesinden çıkarmalıyız. Hipertansiyon hastaları ise tuz tüketimini günde 6 gramın altına indirmeli.

Kalbi korumanın 6 yolu!

Kilo kontrolünüzü sağlayın.

Hareketli olun.

Sigaradan uzak durun.

Ölçülü ve dengeli beslenin.

Aşırı tuza dikkat edin.

Stresinizi kontrol edin.

Stresinizi kontrol edin...

Stres ve korkular hastalandıktan sonra iyileşme sürecini de yavaşlatmakla kalmıyor, kalp hızını, ritmini ve tansiyonu da olumsuz etkiliyor.

Son dönemlerde oldukça popüler olan mindfullnes egzersizleri, nefes terapileri ve yoganın, tansiyon düşürülmesine yardımcı olduğu görülmüştür.