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Yerel Kalbi duran kediye kalp masajı
Yerel

Kalbi duran kediye kalp masajı

Kocaeli'de sıkıştığı yerde kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye erinin dakikalar süren masajı ile hayata döndü.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 11:24:00 -

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Başarılı kurtarmanın ardından bir itfaiye eri kalbinin durduğunu fark ettiği yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı.

Yavru kediyi hayata döndüren itfaiye eri, daha sonra ona elleriyle su içirerek kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.

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