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Spor Kalbi duran dünyaca ünlü yıldız Christian Eriksen'den sevindirici haber
Spor

Kalbi duran dünyaca ünlü yıldız Christian Eriksen'den sevindirici haber

Yeniakit Publisher
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Kalbi duran dünyaca ünlü yıldız Christian Eriksen'den sevindirici haber

Danimarka’nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında bir kez daha göğsünü tutarak yere yığılan ve tüm dünyayı dehşete düşüren Christian Eriksen’den iyi haber geldi. Danimarka Milli Takım Doktoru Morten Boesen, 34 yaşındaki tecrübeli yıldızın durumunun iyiye gittiğini ve yakında hastaneden taburcu edilerek evine gönderileceğini müjdeledi.

Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında rahatsızlık geçiren Christian Eriksen'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen yaptığı açıklamada "Christian ile bu sabah konuştum ve durumu iyi. Ailesiyle birlikte ve morali yerinde. Yakında taburcu edilip evine gidebileceği tahmin ediliyor. Oyunculara ve personele iyi bakıyoruz, onlarla sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen 34 yaşındaki Eriksen'in maçın 65. dakikasında göğsünü tutarak yere yığılması üzerine karşılaşma yarıda kaldı. Eriksen'in ilk 11'de başladığı mücadelede Danimarka'nın 2-1 üstünlüğü bulunuyordu.

Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Finlandiya ile oynadıkları maçta yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılmış ve defibrilatör (şok cihazı) kullanılmıştı.

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