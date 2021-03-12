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Dünya Kalbi dayanamadı: Ermeni lider kalp krizi geçirdi!
Dünya

Kalbi dayanamadı: Ermeni lider kalp krizi geçirdi!

Cumhurbaşkanları Armen Sarkisyan'ın kalp krizi geçirdiğini yazan Ermeni meydası, Sarkisyan'ın tedaviye alındığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 17:54:00 -
Kalbi dayanamadı: Ermeni lider kalp krizi geçirdi!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

Ocak ayının başında koronavirüse yakalanan Sarkisyan'ın, koronavirüs semptomları nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceği de belirtildi.

Bir süredir Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Armen Sarkisyan arasında gerilim yaşanıyordu.

Ülkenin zirvesinde gerilim

Sarkisyan, Paşinyan'ın Genel Kurmay Başkanı Gasparyan yerine Artak Davtyan'ı atanmasını onaylayan kararnameyi imzalamayı reddetmişti.

 

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