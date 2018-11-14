Kalbe 'Kök Hücre'



Kök hücre uygulamaları bilimsel araştırmalar aracılığıyla çok önemli noktalara geldi. Gelecek açısından ümit vaad edici ve bu konudaki araştırmalar devam etmekte..

Ancak daha çok henüz yeni kalp krizi geçirmiş hastalar üzerinde çalışılıyor.

Hastanın kendi kanından elde edilen kök hücreler hasarlı kalp bölgesine koroner anjiografi laboratuarında lokal anestezi yerleştirilerek canlanma sağlanmaya çalışılıyor. Bu yarar 3-6 ay sonra bekleniyor, her hastada arzu edilen kadar başarılı olamayabiliyor.

ÜÇ YÖNTEM

Kök hücre naklinde birkaç yöntem bulunuyor. "Direk injeksiyon" yönteminde kalbin içine girilip, kök hücreler naklediliyor.



İkinci yöntemde, kalp damarının içine girilerek damar açılıyor. Ardından damarın içine balon konularak, balonun içinden kök hücreler, kalbin odacıklarını besleyen özel bölgeye yerleştiriliyor.

Üçüncü yöntemde ise, by-pass gerektiren hastalara ameliyat sırasında kalp açılmışken kalbin üstüne iğneyle kök hücreler veriliyor.