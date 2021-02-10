‘Kalaşnikof’tan Rusya’yı üzen açıklama

Kalaşnikov firması, Rusya'yla özdeşleşmiş silahlardan biri olan Makarov tabancasının artık üretilmeyeceğini duyurdu. Üretim hattında Makarovların yerini Lebedev model tabancalar alacak. Makarovlar ilk kez 1951 yılında üretilmişti.

Firma yetkilileri, bugüne kadar Makarovlardan birkaç milyon adet üretildiğini, ancak silahın artık miadını doldurduğunu söyledi.

Makarov tabancası nedir?

Makarov, Rus yapımı, kendisi için özel tasarlanmış 9x18 mm mühimmat kullanan tabancadır. orijinal modeli 8+1 kapasiteli olsa da, ilerleyen zamanlarda çift sıra şarjörlü modelleri geliştirilerek 12+1 kapasiteye kadar çıkartılmıştır.

Tasarlandığı yıllarda hem muadillerinden daha basit ve az maliyetli olduğundan, hem de fişek yapısının elverişli olması nedeniyle susturucu da takılabildiği için özellikle SSCB döneminde çeşitli Rus birlikleri ve KGB tarafından aktif olarak kullanılmıştı.

Türkiye'de son yıllarda Hizbullah terör örgütü'nün domuz bağlı enseden bitişik atışlı infazları ile gündeme gelmişti.