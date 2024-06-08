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Medya Kalaşnikoflu demokrasi istemiyoruz! Terör örgütünün siyasi kanadının bile inkar etmediği o bağı, bizim muhalefet partileri inkar ediyor
Medya

Kalaşnikoflu demokrasi istemiyoruz! Terör örgütünün siyasi kanadının bile inkar etmediği o bağı, bizim muhalefet partileri inkar ediyor

Yeniakit Publisher
2024-06-08 18:15:00 -
Kalaşnikoflu demokrasi istemiyoruz! Terör örgütünün siyasi kanadının bile inkar etmediği o bağı, bizim muhalefet partileri inkar ediyor

Zafer Şahin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Erdoğan’ın, terörle demokrasinin bir arada olamayacağını vurguladığını aktaran Şahin, terör örgütlerine destek verenlerin demokrasiyi savunamayacağını belirtti. Ayrıca, muhalefetin PKK ile olan bağını inkar ettiğini ve terör örgütü üyelerini savunduğunu ifade eden Şahin, Milliyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Zafer Şahin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Erdoğan’ın, terörle demokrasinin bir arada olamayacağını vurguladığını aktaran Şahin, terör örgütlerine destek verenlerin demokrasiyi savunamayacağını belirtti. Ayrıca, muhalefetin PKK ile olan bağını inkar ettiğini ve terör örgütü üyelerini savunduğunu ifade eden Şahin, Milliyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamadaki şu cümle aslında hafta başından beri devam eden tartışmanın özeti: Terörle demokrasi bir arada bulunmaz. Sırtını elinde Kalaşnikof, bomba, molotof olana dayayarak siyaset yapılmaz.

Cumhurbaşkanı’nın atıfta bulunduğu o konuşma 19 Temmuz 2015 tarihinde dönemin HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ tarafından yapıldı: Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz! (Yüksekdağ “Terör Örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.)

Hakkari’ye atanan kayyımı “Demokrasiye müdahale” olarak tanımlayanlar, hukukun işletilmesine gösterdikleri tepkiyi niyeyse sırtını Kalaşnikof’a, molotofa yani teröre yaslayanlara göstermiyor! Hiçbiri DEM Parti’ye “Neden hakkında terör soruşturması olmayan isimleri değil de terör örgütünün militanlarını aday gösteriyorsunuz” demiyor, diyemiyor!
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Bir devlet kendi toprak bütünlüğünü hedef alan terör örgütüne karşı hukuk çerçevesinde, 85 milyon vatandaşı için bir mücadele veriyor. Ne ilginçtir ki, o terör örgütünün siyasi kanadının bile inkar etmediği “PKK-PYD-YPG” bağını bizim muhalefet partileri inkar ediyor! Görevden uzaklaştırılan HDP-DEM’li isimlere kendi partilerinden daha çok sahip çıkıyorlar. (...)"

 

 

 

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