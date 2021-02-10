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Teknoloji Kalaşnikof Z kuşağı için akıllı silah üretti
Teknoloji

Kalaşnikof Z kuşağı için akıllı silah üretti

Dünyanın en çok kullanılan tüfeklerinden birisi olan AK-47'nin yaratıcısı Kalaşnikof şirketi telefonlarla senkronize edilen akıllı bir silah geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 05:26:00 -
Kalaşnikof Z kuşağı için akıllı silah üretti

Kalaşnikof şirketinin Genel Müdürü Dmitriy Tarasov, RBC gazetesine yaptığı açıklamalarda, MP-155 Ultima akıllı tüfeğinin, klasik silahlara göre daha geniş bir kitle için cezbedici olacağına inandığını belirtti.

Tarasov’un anlattığına göre söz konusu tüfeğin mekanizmasına, geriye kaç merminin kaldığını söyleyecek akıllı bir sistem yerleştirilmiş. Hatta kullanıcının yaptığı vuruşları takipçileri ile paylaşabilmesi için silahın bir video kayıt sistemi dahi bulunuyor.

'Z kuşağının ilgisini çekebilir'

Tüfeği tasarlarken akıllarında nasıl bir hedef kitle olduğu sorulduğunda Tarasov, silahın tasarlanması aşamasında ‘hayatlarını ekranın önünde oturarak geçirmeye alışık olan bir nesilden’ ilham aldıklarını kaydetti.

‘Elektronik cihazların içine doğmuş ve kendilerini onlarsız düşünemeyen Z kuşağının ilgisini çekmek istediklerini’ sözlerine ekleyen Tarasov, ileride akıllı silah serilerini geliştirmeyi planladıklarını da belirtti.

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