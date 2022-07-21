Kakule nedir? Kakulenin faydaları neler? Kakule çayı tarifi

Kakule Nedir?

Kakule bir baharattır. Çörek otu gibi kullanılmak istenirse öğütülmesi gerekmektedir. Tohumları, meyvelerinden kurutulup ayıklanmasıyla elde edilir. Genellikle sıcak ortamlarda ve büyük yabani ormanlarda yetişen çok yıllık bir bitkidir. Tohumları çoğunlukla kırmızı renkte olup, kurutulunca değişir.

Kakule ne işe yarar?

Kakule yemeklerde çok kullanılır. Yemeklerle beraber tüketildiğinde mide sorunlarını çözer, mide ağrılarını giderir. Ayrıca yemekten sonra oluşan hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların üstesinden gelir. Kakule sadece mide değil antiseptik özelliği ile de insan vücudunu mikroplara karşı korur.

Kakule Nerelerde Kullanılır?

Baharat olarak veya aroma olarak dünyanın pek çok farklı yerinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca yemeklerde kullanımı da son dönemlerde bir hayli artmıştır. Hoş lezzetli bir kokusu olduğundan dolayı sütlü tatlılarda, hoşaflarda, çay ve kahvede tatlandırıcı olarak sıklıkla kullanılabilir. Kakule tohumları hoş kokusuyla nefes kokusunu bastırır. Bol baharatlı yemekleri ile bilinen Hindistan ve Fars mutfaklarında kendisine sıklıkla yer bulur. Kakule baharat olarak kullanımının yanı sıra faydaları sebebiyle sağlık için de tercih edilebilmektedir.

Kakulenin Vücuda Faydaları

Kakule faydaları sayesinde sizler de vücudunuzdaki belli başlı noktalara daha etkili bir şekilde tedavi uygulayabilirsiniz. Dinginleştirici etkisinden yararlanabilir, kakule sayesinde çok farklı yerlerde ve çok farklı bölgelerde etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Kakulenin faydaları

*Şişkinlik ve mide kramplarına en etkili sonuçlar ortaya çıkaracak olan kakule, sindirim sistemi içerisinde de önemli bir yere sahiptir.

*Gaz çıkarma problemi ile baş ediyorsanız, sizlere iyi gelebilir. Gaz giderici özelliğe sahip olması mide asitlerinin düzenlenmesinde oldukça etkilidir.

*Kakulenin idrar söktürücü özelliği olduğundan dolayı böbrek sağlığı açısından çok önemlidir.

*Bol miktarda A vitamini barındırması sebebiyle güçlü bir hafıza ve sağlam gözler için tercih edilir.

*Kakule aynı zamanda da güçlü bir depresan özelliğine sahiptir. Depresyon, stres ve buna bağlı panik atak ve benzeri pek çok psikolojik sorunla alakalı tedavi edici bir yanı bulunur.

*Solunum yolları rahatsızlıklarına da birebir etkili olduğu düşünülebilir. Öksürük, bronşit ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri ile baş etmek için düzenli bir şekilde kullanılabilir.

*Sakinleştirici bir etkisi olduğu için adet ve sancılı kramplarda ağrıların dindirilmesinde kullanılabilir.

*Mide bulantısı olan insanlara verilir.

*Boğaz iltihabına bağlı olarak ortaya çıkan balgam ve öksürüğe karşı, öksürük kesme ve balgam sökme gibi işlevleri vardır.

*Besin değeri çok yüksek olan bir içeriğe sahip olduğundan dolayı vücut bağışıklık düşmesi için de birebirdir.

*Ağız kokusunu önleyebilir. Bu aşamada bal ile beraber tüketip 10-15 dakika kadar ağzınızda bekletirseniz daha iyi bir nefes kokusuna sahip olabilirsiniz.

*Vücudu mikroorganizmalara karşı korur.

*Unutkanlık sorununa iyi gelir.

*Canlı ve parlak bir cilt görünümü için faydalıdır.

*İştah açıcı bir özelliği vardır. Bu sebeple de zayıflamak isteyenlere ve düzenli diyet yapanlara tavsiye edilmez.

KAKULE ÇAYI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kakule

2,5 bardak sıcak su

1 çay kaşığı bal

1 dilim limon

Yapılışı:

Kakulenin içindeki çekirdekleri çıkarın. Kaynayan suya kakule çekirdeklerini atın ve 10 dakika demleyin. Servis ederken bal ve limon ekleyin.

Kakuleli Kahve Nasıl Hazırlanır?

Kakule kahve hazırlarken normal kahvenize daha güzel ve aromalı bir lezzet katmak için genellikle her zaman yaptığınız kahve pişirme yönteminden farklı bir yöntem kullanmanıza gerek yoktur. 1 tatlı kaşığı kadar Türk kahvesi ya da filtre kahvesi gibi hazırlayacağınız herhangi bir kahve karışımına 1 tutam da kakule tohumu ilave edebilirsiniz. Bu şekilde pişirdiğiniz kahve daha aromatik bir hale gelecektir.

Kakulenin Fiyatı

Bu baharatın Türkiye’de yetiştirilmesi pek yaygın değildir. Bu sebeple de kakule fiyat açısından ele alındığından satıldığı yere göre farklılıklar görülebilmektedir.

Kakulenin Zararları Var mıdır?

Her türlü bitkisel içerikli ürünü kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken belli başlı detaylar bulunmaktadır. Bu detaylar içerisinde şüphesiz en dikkat gerektiren şey ise alerji sorunudur. Eğer bu tarz baharatlara alerjiniz varsa mutlaka kakuleyi kullanımdan önce doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca buna ek olarak kakule bitkisi, düzenli ve sık kullanıldığında diğer baharatların da sık kullanılması ile oluşabilecek bir sonuç olan safra taşına sebep olabilir. Özellikle de safra problemi yaşayanlar bu konuda oldukça dikkatli olmalıdır. Düzenli şekilde kullandığınız ilaçlarınız var ise de kullanmadan önce daha dikkatli olmanızda yarar vardır.