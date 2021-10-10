Kakaolu İrmikli Lokum Tarifi

Mutfağımızda önemli bir yeri olan irmik çok faydalı bir besin. İrmikle yapacağınız pratik ve nefis atıştırmalık tatlı tarifi.

Malzemeler

1 su bardağı şeker

1 litre süt

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 su bardağı irmik

Hindistan cevizi veya Toz antep fıstığı

Nasıl yapılır

Tüm malzemeleri bir tencerede karıştırdıktan sonra sütü yavaşta ilave edilip pişirilir. Kaynayana kadar karıştırmalısınız. Kaynama gerçekleştikten sonra 5 dk daha karıştırarak kaynatınız. Islatılmış borcam tepsisine boşaltınız. En az 2 saat beklettikten sonra soğuyan tatlı tepsiye ters çevrilerek küp küp dilimleyin ve üzerine Hindistan cevizi veya toz antep fıstığı serpiştirin. Afiyet olsun.