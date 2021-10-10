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Kadın - Aile Kakaolu İrmikli Lokum Tarifi
Kadın - Aile

Kakaolu İrmikli Lokum Tarifi

Mutfağımızda önemli bir yeri olan irmik çok faydalı bir besin.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 17:11:00 -
Kakaolu İrmikli Lokum Tarifi

Mutfağımızda önemli bir yeri olan irmik çok faydalı bir besin. İrmikle yapacağınız pratik ve nefis atıştırmalık tatlı tarifi.

Malzemeler

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 litre süt
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilin
  • 1 su bardağı irmik
  • Hindistan cevizi veya Toz antep fıstığı

Nasıl yapılır

Tüm malzemeleri bir tencerede karıştırdıktan sonra sütü yavaşta ilave edilip pişirilir. Kaynayana kadar karıştırmalısınız. Kaynama gerçekleştikten sonra 5 dk daha karıştırarak kaynatınız. Islatılmış borcam tepsisine boşaltınız. En az 2 saat beklettikten sonra soğuyan tatlı tepsiye ters çevrilerek küp küp dilimleyin ve üzerine Hindistan cevizi veya toz antep fıstığı serpiştirin. Afiyet olsun.

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