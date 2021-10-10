Kakaolu İrmikli Lokum Tarifi
Mutfağımızda önemli bir yeri olan irmik çok faydalı bir besin.
Mutfağımızda önemli bir yeri olan irmik çok faydalı bir besin. İrmikle yapacağınız pratik ve nefis atıştırmalık tatlı tarifi.
Malzemeler
- 1 su bardağı şeker
- 1 litre süt
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
- 1 su bardağı irmik
- Hindistan cevizi veya Toz antep fıstığı
Nasıl yapılır
Tüm malzemeleri bir tencerede karıştırdıktan sonra sütü yavaşta ilave edilip pişirilir. Kaynayana kadar karıştırmalısınız. Kaynama gerçekleştikten sonra 5 dk daha karıştırarak kaynatınız. Islatılmış borcam tepsisine boşaltınız. En az 2 saat beklettikten sonra soğuyan tatlı tepsiye ters çevrilerek küp küp dilimleyin ve üzerine Hindistan cevizi veya toz antep fıstığı serpiştirin. Afiyet olsun.