Kakao yağının cilt üzerinde bıraktığı inanılmaz etkiler

Kozmetik ürünlerinin içerisinde sıklıkla karşılaştığımız kakao yağı, doğal bir nemlendiricidir. Antibakteriyel olduğu için, yara tedavisinde de kullanılabilir.

Doğal kakao yağı adı altında, sıvı olarak satılan yağlar doğal değildir. Saf kakao yağı katı halde bulunur ve ısıtılarak uygulanır. Sıvı olanların içerisinde mutlaka farklı yağlar ya da katkı maddeleri bulunur. İçerisinde zararlı kimyasallar bulunmadığı sürece, onların kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Kakao yağının cilt üzerinde bıraktığı etkiler

-Havuç yağı ile karıştırıldığında bronzlaşmaya yardımcı olur.

-Cilde elastikiyet ve nem kazandırır.

-E vitamini açısından zengin olduğu için, kurumuş ciltleri onarmadaki etkisi oldukça fazladır.

-Yanma, çatlama ve kuruma gibi cilt problemlerini tedavi eder. Hassas ciltlere dahi, hiçbir yan etkisi yoktur.

-Kaşınma problemlerini ortadan kaldırır.

- Deri döküntülerinin azalmasını sağlar.

-Kış soğuğunda oluşabilecek sorunlardan korur ve aynı zamanda oluşan çatlakları giderir.

-Egzama tedavisinde gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

-Deri üzerindeki iltihaplı bölgelerin kurutulmasını sağlar.

-Doğum çatlakları için tedavi edici özelliğe sahiptir.

Dilerseniz, kakao tozundan yapılan maske ile, cildinizin arınmasını sağlayabilirsiniz. İçerisine bir miktar kakao yağı katarak, etkisini iki katına çıkarmanız mümkün.

Ayrıca, tatlıların içerisinde ekstra bir aroma katacağı için, ılıtarak kullanabilirsiniz.