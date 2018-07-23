Kakao tatlılarda nasıl kullanılır?

TATLANDIRICI OLARAK:

Kakao, çikolata yapımında en temel malzemedir. Bu nedenle çikolatanın bulunmadığı durumlarda pek çok tatlıya çikolata tadı vermek için kakao kullanılır.

Puding, pasta kreması, profiterol gibi tatlıların üzerine dökülen akışkan çikolata sosu, pasta keki ya da pandispanyası gibi pek çok lezzet de kakao önemli bir tatlandırıcı olarak kullanılır.

RENK VERİCİ OLARAK:

Süt ve şeker ile özel olarak çırpılmadığı tariflerde kakao, bir tatlandırıcıdan çok renklendirici olarak kullanılır. Çikolatalı bir pastada hamuru bu renge uyması için pandispanya kakao ile renklendirilir.

Çift renkli kurabiyeler, farklı kek hamurları, hatta son zamanlarda oldukça popüler olan kakaolu şerbetli tatlıların da içerisine çikolatalı bir görünüm sağlamak için kakao ilave edilir. Dekoratif tatlılarda da bazı simgelerin ve şekillerin kahverengi görünümü kakao ile sağlanır.

SÜSLEME VE SERVİS AMAÇLI:

Kakao tatlıların içerisinde kullanılsa da kimi zaman süsleme ve servis amaçlı da kullanılır. Tiramisu gibi yoğun kakaolu ya da kahveli tatlılarda, çikolatalı pastalarda, cupcake kremalarının üzerinde kakao doğrudan, salt ve acımsı haliyle yer alır.

Üzerine serpilerek lezzetini kattığı tariflerin yanı sıra pek çok farklı tatlının tabağına ya da kenarına kakao serpilir. Kimi zaman hazır şablonlarla bu görüntü kalp, yıldız, gülen surat gibi şekillere dönüştürülür. Özellikle bir tatlı kıvamındaki milkshake ve bardakta puding ya da muhallebilerin üzerine de kakao serpilerek servis edilir.

KIVAM VERİCİ OLARAK:

Kakao, tatlandırıcı, renk verici ve güzelleştirici etkisinin yanında kıvam verici olarak da kullanılır. Un gibi toz bir kıvama sahip olduğundan, sıvı kremalara ya da soslara katılarak çırpıldığında hem tatlının kıvam almasını sağlar hem de tatlıya çikolatalı bir lezzet katar.

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