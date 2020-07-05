Sakızağacıgiller familyasına ait olan kaju, oldukça sık tüketilmesinin yanı sıra insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. Kalori içermeyen kaju, özellikle göz sağlığına birebir geliyor. Uzmanlar kajunun damar sağlığına da iyi geldiğini söylüyor.

Yapılan araştırmalar, kajunun kolesterolü dengelediğini ve iyi kolesterolü yükselttiğini göstermiştir. Böylece kaju kalp krizi riskini de önemli ölçüde azaltıyor.

Peki şifa deposu kaju nelere iyi geliyor? İşte, nerdeyse her derde deva olabilen kajunun 5 inanılmaz faydası...

- Ağızdaki bakterilerin azalmasını ve ağız içinin temizlenmesini sağlar. Ayrıca diş aralarındaki atıkları temizler.

- Yağ asidi bakımından düşük olan kaju, kilo vermeye yardımcı olur. Bu özelliği ile birlikte kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besindir.

- Bakır bakımından da zengin olan kaju, düzenli tüketildiğinde saç köklerindeki hücreleri güçlendirir.

- Lipoprotein maddesi bakımından zengin olan kaju, iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kolesterol seviyesini dengeleyen kaju böylece kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- İçerdiği yüksek lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir. Bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını destekler.