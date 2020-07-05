  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Kajunun 5 inanılmaz faydası!

Oldukça sık tüketilen bir kuruyemiş türü olan olan kaju, gözden damar sağlığına kadar hemen hemen her hastalığa şifa olabiliyor. İşte kajunun sağlığa 5 inanılmaz faydası...

Yeniakit Publisher
2020-07-05 03:03:00 -
Kajunun 5 inanılmaz faydası!

Sakızağacıgiller familyasına ait olan kaju, oldukça sık tüketilmesinin yanı sıra insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. Kalori içermeyen kaju, özellikle göz sağlığına birebir geliyor. Uzmanlar kajunun damar sağlığına da iyi geldiğini söylüyor.

Yapılan araştırmalar, kajunun kolesterolü dengelediğini ve iyi kolesterolü yükselttiğini göstermiştir. Böylece kaju kalp krizi riskini de önemli ölçüde azaltıyor.

Peki şifa deposu kaju nelere iyi geliyor? İşte, nerdeyse her derde deva olabilen kajunun 5 inanılmaz faydası...

- Ağızdaki bakterilerin azalmasını ve ağız içinin temizlenmesini sağlar. Ayrıca diş aralarındaki atıkları temizler.

- Yağ asidi bakımından düşük olan kaju, kilo vermeye yardımcı olur. Bu özelliği ile birlikte kilo vermek isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besindir.

- Bakır bakımından da zengin olan kaju, düzenli tüketildiğinde saç köklerindeki hücreleri güçlendirir.

- Lipoprotein maddesi bakımından zengin olan kaju, iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kolesterol seviyesini dengeleyen kaju böylece kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- İçerdiği yüksek lif sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir. Bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını destekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı