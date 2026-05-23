‘Özel yönetimi 2 milyarı buhar etti’ iddiası! 1 milyar 750 milyon hazine yardımının üstüne 300 milyon TL borçlanmışlar!

Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki 5 isimden birisi olan eski Ankara Milletvekili bir isim Haber Alternatif Genel Yayın Yönetmeni Celal Eren Çelik’e yaptığı açıklamada “Özgür Özel ve yönetimi Kasım 2023’te butlan kararı ile iptal edilen Kurultay ile göreve geldiği günden bugüne kadar geçen yaklaşık 2 senelik süreçte Hazine’den 1 milyar 750 milyon TL civarında devlet yardımı almış durumda. Ancak şu anda parti kasasında böyle bir para olmadığı gibi parti kime, neden ve nasıl yapıldığı belli olmayan 300 milyon TL’lik de borca batmış durumda” iddiasını ortaya attı.

“ÖZEL YÖNETİMİ 2 MİLYAR TL’Yİ BUHAR ETTİ” İDDİASI!

Celal Eren Çelik’in sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre; Kılıçdaroğlu’na yakın isimler Özel yönetiminin yaklaşık 2 milyar TL’lik “Hesabı verilemeyen” bir mali bütçeyi “Buhar haline getirdiği” iddiasını ortaya attılar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de göreve başlaması ile birlikte Özel döneminin bu mali tablosunun da gerek parti yetkili kurulları, gerekse bizzat Sayıştay denetimince araştırılacağını belirten Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, özellikle Özgür Özel, Veli Ağababa, Ali Mahir Başarır ile Özgür Karabat’ın ciddi bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacağını, kısa süre içerisinde bu isimler ile ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanmaları için Meclis’e müzekkere gönderilmesinin hiç sürpriz olmayacağını, bu isimlerin büyük panik içerisinde olduğunu ve asıl dertlerinin şu an bu harcamaların “Sisteme entegrasyonu” formülünü bulmak olduğunu vurguladılar.

HAZİNE YARDIMININ YÜZDE 80’İ EKREM’İN SEÇİM OFİSİNE AKTARILMIŞ!

CHP’nin parti olarak kurumsal biçimde de çok sıkıntılı bir süreç yaşayacağını iddiasını ortaya attılar. Kılıçdaroğlu’na yakın bu isimler partiye Hazine yardımı olarak gelen 1 milyar 750 milyon TL’nin %80’ine denk gelen bir kısmının ise Ekrem İmamoğlu’nun seçim ofisi harcamaları adı altında parti dışına aktarıldığını ifade ediyorlar…