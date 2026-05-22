Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor

Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, kupanın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Konyaspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi 2-1 kazandı ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Trabzonspor, mücadelenin 18'de Onuachu ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Konyaspor, 50'de Muleka'nın attığı golle skora dengeyi getirdi.

 

Konya'nın kaçırdığı penaltıyı Trabzon değerlendirdi

Yeşil-beyazlı ekipte 58'de Bardhi penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Trabzonspor'da 79'da bir kez daha sahneye çıkan Onuachu, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve bordo-mavili ekip skoru 2-1 yaptı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Gökhan

Tebrikler Fırtına. Bu başlangıç olsun inşallah.
