Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, kupanın sahibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Konyaspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi 2-1 kazandı ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Trabzonspor, mücadelenin 18'de Onuachu ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan Konyaspor, 50'de Muleka'nın attığı golle skora dengeyi getirdi.
Konya'nın kaçırdığı penaltıyı Trabzon değerlendirdi
Yeşil-beyazlı ekipte 58'de Bardhi penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Trabzonspor'da 79'da bir kez daha sahneye çıkan Onuachu, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi ve bordo-mavili ekip skoru 2-1 yaptı.
Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.