Galatasaray'da seçim günü! Oy verme işlemi başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor. Genel kurulda oy verme işlemi başladı.

Seçimde yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Olağan seçim toplantısında toplam 12 sandık bulunuyor. Genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Başkan Dursun Özbek, 1 numaralı sandıkta oyunu verecek.

Dursun Özbek'ten seçim açıklaması

Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, oy verme işlemi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kulüpte seçim günlerinin Galatasaray'ın bayram günleri olduğunu ifade eden, Özbek, "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray'ın geleneklerine uygun değil. Bunun bugün seçilecek olan yönetime büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Çünkü genel kurulun bize verdiği, 'Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez ve daha fazlasını ister, bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım' mesajını kabul ediyoruz. Bu manada arkadaşlarımla beraber biz bu sorumluluğun bilincinde buraya geldik. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.