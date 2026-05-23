  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!' CHP zihniyetinin maskesi düştü! Mutlak ikiyüzlülük
Dünya Fransız televizyonunda Yıldırımhan ve Çelik Kubbe övgüsü! Türkiye çok büyük bir hamle yaptı
Dünya

Fransız televizyonunda Yıldırımhan ve Çelik Kubbe övgüsü! Türkiye çok büyük bir hamle yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fransız televizyonunda Yıldırımhan ve Çelik Kubbe övgüsü! Türkiye çok büyük bir hamle yaptı

Fransız askeri havacılık dergisi Air&Cosmos'un Genel Yayın Yönetmeni Léo Barnier, BFM TV'de Türkiye’nin savunma sanayisindeki stratejik hamlelerini değerlendirdi. İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo'da Türkiye'nin benzeri görülmemiş bir vizyon sergilediğini belirten Barnier, özellikle 5 bin 500 kilometreden fazla menzile sahip Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) projesinin dünyada sadece 7 ülkede bulunan çok nadir bir güç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye de değinen Fransız uzman, milyarlarca dolarlık sözleşmelerin imzalandığı bu sistemin balistik füze, seyir füzesi ve dronlara karşı ülkeyi tam korumaya alacağını ifade etti.

Fransız televizyonunda Türkiye’nin savunma sanayi projeleri geniş yankı buldu. Uzmanlar, kıtalararası balistik füze ve Çelik Kubbe sistemine dikkat çekerek Türkiye’nin “büyük bir hamle yaptığını” ifade etti.

Türkiye'nin Kıtalararası Balistik Füze ve Çelik Kubbe projeleri Fransız basınında geniş yankı buldu. Léo Barnier, Türkiye'nin 6.000 kilometre menzilli füze hamlesiyle dünyadaki 7 ülkeden biri olma hedefine dikkat çekti.

Fransız askeri havacılık dergisi Air&Cosmos'un Genel Yayın Yönetmeni Léo Barnier, Fransa'nın önde gelen haber kanallarından BFM'de katıldığı programda Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı stratejik adımlara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo'nun önemine değinen Barnier, Türkiye'nin ortaya koyduğu projelere ve gelecek hedeflerine dikkat çekti.

Türkiye'nin savunma alanındaki vizyonunun giderek genişlediğini belirten Barnier, "Türkiye, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo'da savunma sektöründe her zamankinden daha fazla, benzeri görülmemiş bir hırs sergiledi." dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR HAMLE YAPTI"

Ankara'nın uzun süredir bu hedefler üzerinde çalıştığını anlatan Barnier, özellikle Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) projesinin küresel çapta bir etki yarattığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ankara bu hedefleri yıllardır taşıyordu ancak 5 bin 500 kilometreden fazla menzile sahip, yani başka bir kıtayı vurabilecek kapasitedeki Kıtalararası Balistik Füze'yi tanıtarak büyük bir hamle yaptılar. Bu, günümüzde çok nadir görülen bir kapasite. Bugün dünyada bu kapasiteye sahip sadece 7 ülke olduğuna inanıyorum. Bu gerçekten büyük bir adımdı."

Türkiye'nin geçmişte de dikkat çekici projelere imza attığını hatırlatan Barnier, havacılık alanındaki gelişmelere "2019'da Paris'te maketini sundukları 5. nesil savaş uçağı bugün uçuyor ve hala geliştirme aşamasında olsa da önümüzdeki on yılda operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Yani ilerliyorlar." sözleriyle işaret etti.

"ÇELİK KUBBE İLE TÜRKİYE'Yİ KORUYACAKLAR"

Programda Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi projesi Çelik Kubbe de gündeme geldi. Sistemin stratejik öneminin altını çizen Barnier, "Çelik Kubbe, İsrail'in Demir Kubbe'sinin veya Donald Trump'ın karar verdiği gelecekteki Altın Kubbe'nin bir nevi Türk karşılığıdır. Bu, Türkiye'yi balistik füzeler, seyir füzeleri veya dronlara karşı korumak için tasarlanmış çok katmanlı bir hava savunma sistemidir. Birçok alanda ilerleme iradesinin net bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"MİLYARLARCA DOLARLIK SÖZLEŞMELER İMZALANDI"

Projelerin duyurulmasının ardından sahadaki somut gelişmelere ve bazı belirsizliklere de değinen Barnier, Kıtalararası Balistik Füze projesinin henüz erken aşamada olduğunu belirterek, "ICBM konusunda teknolojik tercihler henüz net değil ve projeyi hayata geçirecek sanayici atanmadı. Bu saf bir caydırıcılık mı, yoksa Türkiye bir gün nükleer silah elde etmeyi mi planlıyor, bu soruların yanıtı henüz yok." diye konuştu.

Buna karşın Çelik Kubbe projesinin çok daha hızlı ilerlediğine dikkat çeken Barnier "Çelik Kubbe konusunda ise durum çok daha somut. Bileşen teslimatlarında bu yıl yüzde 50'lik bir artış var ve milyarlarca dolarlık sözleşmeler imzalandı. Ancak Türkiye'nin tüm topraklarını kapsama kapasitesi ve bunun maliyeti konusunda hala bazı şüpheler bulunuyor." dedi.

Hava savunma sistemleri anında kilitlendi, sınırda nefes kesen imha! Suudi Arabistan'a sızmaya çalışan İHA'lar gökyüzünde parçalandı!
Hava savunma sistemleri anında kilitlendi, sınırda nefes kesen imha! Suudi Arabistan'a sızmaya çalışan İHA'lar gökyüzünde parçalandı!

Gündem

Hava savunma sistemleri anında kilitlendi, sınırda nefes kesen imha! Suudi Arabistan'a sızmaya çalışan İHA'lar gökyüzünde parçalandı!

Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek
Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek

Avrupa

Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek

Savunma hattında kritik zirve! Türkiye ve Polonya arasında askeri diplomasi hamlesi!
Savunma hattında kritik zirve! Türkiye ve Polonya arasında askeri diplomasi hamlesi!

Gündem

Savunma hattında kritik zirve! Türkiye ve Polonya arasında askeri diplomasi hamlesi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Vay be,denenmemiş, test edilmemiş bir füze avrupayi, ABDyi,israili hatta Hindistani bile sallamış..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23