Fransız televizyonunda Yıldırımhan ve Çelik Kubbe övgüsü! Türkiye çok büyük bir hamle yaptı

Türkiye'nin Kıtalararası Balistik Füze ve Çelik Kubbe projeleri Fransız basınında geniş yankı buldu. Léo Barnier, Türkiye'nin 6.000 kilometre menzilli füze hamlesiyle dünyadaki 7 ülkeden biri olma hedefine dikkat çekti.

Fransız askeri havacılık dergisi Air&Cosmos'un Genel Yayın Yönetmeni Léo Barnier, Fransa'nın önde gelen haber kanallarından BFM'de katıldığı programda Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı stratejik adımlara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo'nun önemine değinen Barnier, Türkiye'nin ortaya koyduğu projelere ve gelecek hedeflerine dikkat çekti.

Türkiye'nin savunma alanındaki vizyonunun giderek genişlediğini belirten Barnier, "Türkiye, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo'da savunma sektöründe her zamankinden daha fazla, benzeri görülmemiş bir hırs sergiledi." dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR HAMLE YAPTI"

Ankara'nın uzun süredir bu hedefler üzerinde çalıştığını anlatan Barnier, özellikle Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) projesinin küresel çapta bir etki yarattığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ankara bu hedefleri yıllardır taşıyordu ancak 5 bin 500 kilometreden fazla menzile sahip, yani başka bir kıtayı vurabilecek kapasitedeki Kıtalararası Balistik Füze'yi tanıtarak büyük bir hamle yaptılar. Bu, günümüzde çok nadir görülen bir kapasite. Bugün dünyada bu kapasiteye sahip sadece 7 ülke olduğuna inanıyorum. Bu gerçekten büyük bir adımdı."

Türkiye'nin geçmişte de dikkat çekici projelere imza attığını hatırlatan Barnier, havacılık alanındaki gelişmelere "2019'da Paris'te maketini sundukları 5. nesil savaş uçağı bugün uçuyor ve hala geliştirme aşamasında olsa da önümüzdeki on yılda operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Yani ilerliyorlar." sözleriyle işaret etti.

"ÇELİK KUBBE İLE TÜRKİYE'Yİ KORUYACAKLAR"

Programda Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi projesi Çelik Kubbe de gündeme geldi. Sistemin stratejik öneminin altını çizen Barnier, "Çelik Kubbe, İsrail'in Demir Kubbe'sinin veya Donald Trump'ın karar verdiği gelecekteki Altın Kubbe'nin bir nevi Türk karşılığıdır. Bu, Türkiye'yi balistik füzeler, seyir füzeleri veya dronlara karşı korumak için tasarlanmış çok katmanlı bir hava savunma sistemidir. Birçok alanda ilerleme iradesinin net bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"MİLYARLARCA DOLARLIK SÖZLEŞMELER İMZALANDI"

Projelerin duyurulmasının ardından sahadaki somut gelişmelere ve bazı belirsizliklere de değinen Barnier, Kıtalararası Balistik Füze projesinin henüz erken aşamada olduğunu belirterek, "ICBM konusunda teknolojik tercihler henüz net değil ve projeyi hayata geçirecek sanayici atanmadı. Bu saf bir caydırıcılık mı, yoksa Türkiye bir gün nükleer silah elde etmeyi mi planlıyor, bu soruların yanıtı henüz yok." diye konuştu.

Buna karşın Çelik Kubbe projesinin çok daha hızlı ilerlediğine dikkat çeken Barnier "Çelik Kubbe konusunda ise durum çok daha somut. Bileşen teslimatlarında bu yıl yüzde 50'lik bir artış var ve milyarlarca dolarlık sözleşmeler imzalandı. Ancak Türkiye'nin tüm topraklarını kapsama kapasitesi ve bunun maliyeti konusunda hala bazı şüpheler bulunuyor." dedi.