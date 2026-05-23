Ekremci trollerin saldırısına uğrayan Fatih Atik isyan etti! “Atatürk’ün partisi cezaevinden vesayetle, dumanla, kuşlarla yönetilebilir mi?”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fatih Atik; “Dünden beri pek çok trolün saldırısı devam ediyor. Şu kadarını söyleyeyim; Ben bavulla gelen belgeleri açıklamıyorum. Silivri’ye giden avukatların görebileceği kayıtları paylaştım. Mesleğini saygın şekilde yapan avukatlar zaten bu detayı biliyor. Gidip görüşmeleri yapan avukatların durumunu anlıyorum onları deşifre etmek gibi bir amacım yoktu elbette. Ekmek parası kazanmak kolay değil farkındayım. Ne var ki Atatürk’ün partisi cezaevinden vesayetle, dumanla, kuşlarla yönetilebilir mi? CHP uzaktan kumandayla idare edilir mi? Ve bunu sorgulamak suç olabilir mi?” dedi.

“BİZ BUNU A. ÖCALAN’DA GÖRMÜŞTÜK”

Fatih Atik şöyle devam etti: “Biz bunu A. Öcalan’da görmüştük. Terör örgütünü avukatları aracılığıyla yönetmeye çalışmış ve buna engel olunmuştu. Savunma hakkı kutsaldır şüphesiz. Ancak bahse konu İBB davasında ‘suç örgütü’ iddiası bulunuyor. O nedenle savunma hakkıyla örgütsel faaliyeti birbirinden ayırmak gerekiyor. Saatlerce avukatlarla konuşup dışarı haber göndermek, partiyi belediyeyi yönetmeye çalışmak savunma hakkıyla açıklanamaz. Yaptığım sonuna kadar gazetecilik faaliyetidir. Kaynağımızı açıklamak zorunda da değilim. Tecrübeli isimler trollere anlatın lütfen. Benden bu kadar!”