A Milli Takım'da üzücü olay! Araçla sahadan çıkarıldı
Milli Takım’ın bugün yaptığı antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, çalışmalara devam edemedi.
AMilli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına başladı. Milli Takım’ın bugünkü antrenmanında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, antrenmanı yarıda bıraktı.
İdmanda, yarı sahada yapılan çift kale maçta ayağının zemine takılması sonucu yerde kalan Kerem Aktürkoğlu, idmana devam edemedi.
Sağlık ekibi tarafından dizi bandajlanan Aktürkoğlu, yürümekte güçlük çekince görevliler tarafından araçla sahadan çıkarıldı.