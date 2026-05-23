Dünya
Peru’da 600 yılına ait toplu mezar keşfedildi: Hem yetişkin hem çocuk hem de ritüel objeler keşfetti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Peru'nun Amazon bölgesinde keşfedilen yaklaşık 600 yıl öncesine ait mezarda hem yetişkin hem çocuk hem de ritüel objeler bulundu.

Peru Kültür Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Amazon bölgesinde yaklaşık 600 yıl öncesine ait yeni bir arkeolojik keşif yapıldığını duyurdu. Buluntular arasında beş kişiye ait kalıntıların yer aldığı bir mezar bulunduğu açıklandı.

Sky News’in bugün aktardığına göre mezar, ülkenin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan ve Machu Picchu’ya yakın konumda bulunan Kuelap Kalesi çevresindeki yoğun ormanlık bölgede ortaya çıkarıldı. Kültür Bakanlığı, kazı çalışmalarında yükseltilmiş bir platform üzerine inşa edilmiş at nalı şeklinde taş bir mezar yapısının tespit edildiğini ve burada dört yetişkin ile bir çocuğa ait kalıntıların bulunduğunu belirtti.

Araştırmacılar ayrıca meyve ve bitki figürleri içeren seramik parçaları, insan başı şeklinde oyulmuş küçük bir kemik, metal alet parçaları, taş tokmaklar ve deniz kabuğu kalıntıları keşfetti. Buluntuların, dönemin karmaşık cenaze ritüellerine işaret ettiği ifade edildi. Kuelap Kalesi Çok Disiplinli Arkeolojik Araştırma Programı uzmanları, söz konusu kalıntıların yaklaşık 600 yıl önce İnka İmparatorluğu’nun And bölgesindeki yayılma döneminde uygulanan defin gelenekleriyle örtüştüğünü belirtti. Deniz seviyesinden 3 bin metreden daha yüksek bir noktada, yoğun ormanlık alan içinde bulunan Kuelap Kalesi’nin, Peru’nun klasik turizm rotaları dışındaki en önemli tarihi alanlardan biri olduğu kaydedildi.

