Peru’da 600 yılına ait toplu mezar keşfedildi: Hem yetişkin hem çocuk hem de ritüel objeler keşfetti

Sky News’in bugün aktardığına göre mezar, ülkenin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan ve Machu Picchu’ya yakın konumda bulunan Kuelap Kalesi çevresindeki yoğun ormanlık bölgede ortaya çıkarıldı. Kültür Bakanlığı, kazı çalışmalarında yükseltilmiş bir platform üzerine inşa edilmiş at nalı şeklinde taş bir mezar yapısının tespit edildiğini ve burada dört yetişkin ile bir çocuğa ait kalıntıların bulunduğunu belirtti.