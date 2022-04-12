Kahvenin hiç bilmediğiniz kullanım alanları | Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor!

Kahvenin kafein içeriği, tembel sabahlarınıza enerjik bir başlangıç vermek için yeterlidir. Ayrıca, ılımlı olarak tüketilmesi şartıyla, antioksidan özellikleri saç sağlığı üzerinde etkilidir. Kahve çekirdeklerinde bulunan antioksidanlar ve aminoasitler, saçın dokusunu önemli ölçüde güçlendirir. Kahve, vücuttaki kan akışını arttırır, kollajen üretimini tetikler, bu da hem saçlarınız hem de cildiniz için harikalar yaratabilir.

Kahve güzel kokusu ve muhteşem tadıyla çoğumuzun vazgeçilmezi. Bir çoğumuz kahve içtikten sonra telvesini atarız oysa o telve günlük hayatta o kadar çok işimize yarar ki.

Saç için kahvenin inanılmaz faydaları

Piyasada saçı daha parlak ve sağlıklı hale getirme iddiasında bulunan birçok marka mevcut, ancak saçınızda doğal, organik bileşenleri kullanmak, kimyasal bazlı olanlardan daha iyi sonuçlar alabilmeniz için her zaman daha iyidir.

Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor!

Türk kahvesi, ekspresso, çözünebilir kahve veya herhangi bir kahve çeşidi olabilir. Yağlı bir saça sahipseniz, kahve saç maskesi yapmak için yalnızca öğütülmüş kahve ve su gerekir. Eğer kuru saç yapınız varsa, kahve saç maskesi için 2 yemek kaşığı kahveye, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave ederek kullanmanızı öneriliyor.

Koyu bir macun oluşana kadar malzemeleri iyice karıştırın. Tamamlandığında ellerinizi biraz ıslatın ve yaklaşık 7-8 dakika boyunca dairesel hareketlerle saç diplerinize hafifçe masaj yapın. Başınızın her tarafına uygulayın ve bittiğinde normal şekilde yıkayın.

Kahvenin Diğer Faydaları

Kahvenin kilo vermekten kanserle savaşa, cilt güzelliğinden parkinson hastalığının önlenmesine kadar birçok faydası olduğunu belirtildi. Günlük hayatın vazgeçilmezi olan kahvenin faydaları..

Saçları yumuşatır ve aydınlatır:

Özellikle sarışınlar saçlarının uçlarına kahve uygulayarak saçlarının rengini açabilir. Esmerler ve kumrallar ise saçlarına kahve sürdüğünde daha parlak olduğunu görecektir.

Buzdolabındaki kokuları yok eder:

Buzdolabında özellikle çürümüş yiyeceklerin kokusu uzun süre kalır. Kullanılmamış kahveyi bir kap içerisinde buzdolabına koyun ve bir gece bekletin. Kötü kokuları yok edecektir.

Mobilyalardaki lekeleri temizler:

Science Daily’de 2012 yılında Dr. Ronald Postuma tarafından kaleme alınan bir çalışmaya göre, kahve içmek Parkinson hastalarının hareketlerini kontrol etmelerinde onlara yardımcı oluyor. Ayrıca kahve içenlerin Parkinson hastalığına yakalanma oranları da daha düşük.

Kahve karaciğeriniz için çok yararlı:

2006 yılında 22 yaş üstü, 125 bin kişiyle yapılan bir araştırma, günde en az bir bardak kahve içenlerin karaciğer sirozuna yakalanma ihtimallerinin yüzde 20 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Kahve daha mutlu hissetmenizi sağlayabilir:

National Health Institute tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde dört bardak ya da daha çok kahve içenler, hiç içmeyenlere oranla yüzde 10 oranında daha az depresyona giriyor.

Kahve tüketiminin daha düşük intihar oranlarıyla da bir ilişkisi var:

Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde iki ile dört bardak kahve tüketimi, hem erkekler hem de kadınlar için intihar oranını yüzde 50 civarında düşürüyor. Bunun nedeni de kahvenin hafif bir antidepresan olarak da etki gösterip serotonin, dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olması olarak gösteriliyor.

Kahve, cilt kanserine yakalanma ihtimalinizi düşürebilir:

Günde 3 bardak ve üstü kahve içen kadınların, hiç kahve içmeyenlere göre cilt kanserine yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Kahve sayesinde daha iyi bir atlet olabilirsiniz:

The NewYork Times’ın bir haberine göre, bilim insanları ve atletler, atletik performansa başlamadan önce içilen bir bardak kahvenin özellikle uzun mesafe koşuları ve bisiklet gibi sporlarda performansı olumlu etkilediğini yıllardır biliyorlar. Kafein kan akışındaki yağ asitlerinin miktarını artırır, bu da atletlerin kaslarının yağları vücut için yakıt olarak kullanmasına yardımcı olur. Bu vücudun egzersiz süresince kullanılmak üzere ufak miktarlarda karbonhidrat depolamasını sağlar.

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