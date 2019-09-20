Kahveli tiramisu topları Çocuklarınızla yapabileceğiniz hafif ve bir o kadar pratik tiramisu tarifini sizler için derledik. Tiramisu topları nasıl yapılır? Tiramisu toplarının malzemesi nelerdir? İşte detaylar...

Çocuklarınızla yapabileceğiniz hafif ve bir o kadar pratik tiramisu tarifini sizler için derledik. Tiramisu topları nasıl yapılır? Tiramisu toplarının malzemesi nelerdir? İşte detaylar... Çayınızın yanına yakışacak tiramisu lezzeti. Dilerseniz içerisine yemişler ekleyerek çeşitlendirebilir ya da istediğiniz meyvenin yanında keyifle yiyebilirsiniz. Malzemeler 3 paket şekerli yulaflı bisküvi

200 gr labne peyniri

1 çay bardağı fındık

2,5 yemek kaşığı granül kahve

Yarım çay bardağı sıcak su

3,5 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

200 gr bitter çikolata

600 gr sütlü çikolata Öncelikle bisküvileri mutfak robotundan geçirin. Bir kase içerisinde kahveyi sıcak su içerisinde çözdürerek karıştırarak bisküviye ilave edin. Üzerine labne, fındık , vanilya ve pudra şekerini ekleyip, hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Ele yapışma oranına göre bisküvi eklenebilir. Ardından dilediğiniz büyüklükte toplar yaparak, tepsiye dizin. Çikolataları benmari usulü eritin ve bir çatal yardımıyla eritilmiş çikolataların içerisine batırın. Soğuduktan sonra servis edin. 10 dakikada tiramisu yapmaya var mısınız? | Kupta tiramisu tarifi Şimdiden afiyet olsun...

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