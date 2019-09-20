Kahveli tiramisu topları
Çocuklarınızla yapabileceğiniz hafif ve bir o kadar pratik tiramisu tarifini sizler için derledik. Tiramisu topları nasıl yapılır? Tiramisu toplarının malzemesi nelerdir? İşte detaylar...20 Eylül 2019 Cuma 17:10
Çocuklarınızla yapabileceğiniz hafif ve bir o kadar pratik tiramisu tarifini sizler için derledik. Tiramisu topları nasıl yapılır? Tiramisu toplarının malzemesi nelerdir? İşte detaylar...
Çayınızın yanına yakışacak tiramisu lezzeti. Dilerseniz içerisine yemişler ekleyerek çeşitlendirebilir ya da istediğiniz meyvenin yanında keyifle yiyebilirsiniz.
Malzemeler
- 3 paket şekerli yulaflı bisküvi
- 200 gr labne peyniri
- 1 çay bardağı fındık
- 2,5 yemek kaşığı granül kahve
- Yarım çay bardağı sıcak su
- 3,5 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 paket vanilya
- 200 gr bitter çikolata
- 600 gr sütlü çikolata
Öncelikle bisküvileri mutfak robotundan geçirin. Bir kase içerisinde kahveyi sıcak su içerisinde çözdürerek karıştırarak bisküviye ilave edin.
Üzerine labne, fındık , vanilya ve pudra şekerini ekleyip, hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.
Ele yapışma oranına göre bisküvi eklenebilir.
Ardından dilediğiniz büyüklükte toplar yaparak, tepsiye dizin.
Çikolataları benmari usulü eritin ve bir çatal yardımıyla eritilmiş çikolataların içerisine batırın.
Soğuduktan sonra servis edin.
10 dakikada tiramisu yapmaya var mısınız? | Kupta tiramisu tarifi
YORUM YAZ