Kahveli sütlaç nasıl yapılır? Kahveli sütlaç tarifi

Sütlü tatlılara kim ‘hayır’ diyebilir ki! Sütlaç hem lezzetli hem de hafif tatlılardan biridir. Sizde farklı bir sütlaç tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, kahveli sütlaç tarifi…

Kahveli sütlaç nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 litre süt

Yarım çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı pirinç unu

1.5 çay bardağı şeker (Şeker oranı damak tadınızla orantılı değişebilir.)

Yarım tatlı kaşığı granül kahve

Öncelikle işe pirinci haşlayarak başlayın.

Pirinç haşlanırken farklı bir tencerede süt ve şekeri kaynatın.

Bir kasenin içine pirinç unu ve granül kahveyi ekleyin 1-2 yemek kaşığı ılık su ile karıştırın. Kahvenin iyice eridiğinden emin olun.

Eritilen kahve ve pirin ununu süte ekleyin.

Sütün içine haşlayıp süzdüğünüz pirinçleri de dahil edin.

Bir taşım kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve sütlaç sıcakken servis kaselerine bölüştürün.

Afiyet olsun.