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Gündem Kahvehanedeki tartışmada kan aktı
Gündem

Kahvehanedeki tartışmada kan aktı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede çıkan tartışmada 2 kişi ölürken, bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 04:18:00 -
Kahvehanedeki tartışmada kan aktı

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı İncesu Mahallesinde meydana geldi. Mevlüt Ç. (55) adlı şahıs yan masada oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz ile birden bire tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmada sinirlenen Mevlüt Ç. belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e kurşun yağdırdı. Olay sonrası bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Yaralılar Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kurşunlarla ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan Necati Harmankaya da yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

Zanlısı Mevlüt Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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