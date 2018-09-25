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Kahvehanede fuhuş yaptırırken yakalandı

Mersin'de ruhsatsız işlettiği bir kahvehanede özel bölüm oluşturarak, 3 Suriyeli kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

25 Eylül 2018 Salı 11:46
Kahvehanede fuhuş yaptırırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin genelinde 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlama' suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Mersin'in Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir kahvehanede fuhuş yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı. Söz konusu kahvehaneyi izlemeye alan ekipler, kahvehanede Suriyeli 3 kadının çalıştığını ve içerisine yapılan 'özel' bölümde kadınlara fuhuş yaptırıldığını, müşterilerin ise çay, kahve içme bahanesiyle bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, bir erkek şahıs ile bir Suriyeli kadını fuhuş yaparken yakaladı.

İş yerinde fuhuş yapan 1 kişi ile orada çalışan 3 Suriyeli kadın ve iş yeri sahibi A.G. Ahlak Büro Amirliğine getirildi. İş yeri sahibi olan A.G.'yi 'fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı. Suriye uyruklu kadınlar İl Göç İdaresine teslim edilirken, A.G. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Öte yandan A.G. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Ben bir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Hakkımdaki iddialar yalan. Onlar çalışan değil, misafirdir. Suçsuz yere kelepçe taktılar. Davacıyım" dedi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:46
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  4. adliyeye sevk edildi
  5. Suriyeli kadınlara fuhuş yaptırdı
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