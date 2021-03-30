  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kahvehane ve çay bahçeleri tüm Türkiye'de açılıyor
Gündem

Kahvehane ve çay bahçeleri tüm Türkiye'de açılıyor

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, çay bahçesi gibi yerler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 08:32:00 -
Kahvehane ve çay bahçeleri tüm Türkiye'de açılıyor

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, bu kapsamda esnafların merakla beklediği kararı da vatandaşlara duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Koronavirüsle mücadeleyle ilgili alınan yeni kararların ardından restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Genelge yayımlandı

Genelgeye göre; tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerleri; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. İşletmelerde HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek.

Oturma düzeni

Ancak bu iş yerlerinde aynı masada; düşük ve orta risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 4 kişinin, yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerdeki işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"İstanbul Sözleşmesi" baskısına Gamze Özçelik'ten tokat gibi cevap

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından kendisine "İstanbul Sözleşmesi yaşatır paylaşımı neden yapmıyorsun?" ..
Açıklaması gündeme oturdu! 'Türkiye ile ilişkileri düzeltelim' mesajı
Dünya

Açıklaması gündeme oturdu! 'Türkiye ile ilişkileri düzeltelim' mesajı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinde gerekli güncellemeler yapması gerektiğini sö..
SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!
Gündem

SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni risk haritasını paylaştı. Buna ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay