Kahvedeki katliamın nedeni fuhuş şüphesi çıktı
Gündem

Kahvedeki katliamın nedeni fuhuş şüphesi çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kahvedeki katliamın nedeni fuhuş şüphesi çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde av tüfeğiyle bastığı köy kahvesinde 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan malulen emekli polis, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, katliamı köyde fuhuş çetesi kurduklarından şüphelendiği için yaptığı öğrenildi.

Dün akşam ilçeye bağlı Çoburlar köyünde bir süre önce psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği öğrenilen Okan Ö. (32), elinde av tüfeğiyle köy kahvehanesine geldi. Kahvede bulunanlara ateş açan Okan Ö.’nün tüfeğinden çıkan saçmalar, kahvehane işletmecisi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.’ye (67) isabet etti. Olayda Kasım Özcan ve Aydın Özbakış hayatını kaybederken, yaralanan Gökhan G. ve Hüseyin G. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra köyden kaçan Okan Ö., bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu ve köyde "fuhuş çetesi kurulduğu" yönünde takıntılar geliştirdiği ileri sürülen Okan Ö., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Okan Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

