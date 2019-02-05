Kahveci’nin ölümü esrarını koruyor

Sebahattin Ayan İstanbul

1993 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Devlet ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci, dualarla yad ediliyor. Merhum Turgut Özal’ın danışmanlığını da yapan Kahveci, hayatını kaybettiğinde 44 yaşındaydı. Kahveci’nin ölümüyle ilgili sır perdesi ise aradan geçen yıllara rağmen hâlâ aralanamadı. “Harika çocuk” olarak anılan Kahveci, Türkiye’nin dijital dönüşümüne imza atarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinin elektronik ortama aktarılmasında öncü rol oynamıştı. Siyaseti Allah’ın rızası ve devletin bekasını gözeterek yapan Kahveci, 46, 47. ve 48. Hükümetlerde görev almıştı. 5 Şubat 1993 yılında eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Bolu-Gerede yakınlarında trafik kazası geçiren Adnan Kahveci ve eşi Fusün Kahveci olay anında hayatlarını kaybederken, 17 yaşındaki çocukları Aslıhan Kahveci 10 gün sonra vefat etmişti.