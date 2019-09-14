Kahve makinesiyle köpüklü kahve nasıl yapılır

Köpüklü Türk kahvesi yapmak zorken, elektrikli cezvelerde ve kahve makinelerinde kahve yapmanın derdi bir başka zor. Elektrikli cezvede Türk kahvesi nasıl yapılır? Kahve makinesinde bol köpüklü Türk kahvesi yapmanın sırrı nedir? İşte detaylar...

Türk kahvesi lezzetiyle gönüllere taht kurmuş, geleneksel lezzetlerimizden biri. Cezvelerde yapılan Türk kahvesi, şimdilerde makinelerle yapılıyor. Cezvede köpüğünü tutturması özen isteyen kahveyi bir de bu usulde yapmak oldukça konuşulan bir durum haline geldi. Hal böyle olunca da makine ile kahve yapmanın sırları merak edildi.

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Kahve yaparken sürekli karıştırmak ya da devamlı kaşıkla köpük aramak gibi hatalara düşmeyin.

Öncelikle kahveyi, şekeri ve suyu makinenin içerisine alarak iyice karıştırın ve şekerin erimesini sağlayın.

Homojen bir kıvam aldığında, makinenin tuşuna basabilirsiniz. Bu esnadan sonra kahveyi gerekmediği sürece karıştırmayın.

Kenarlardan köpükler çıktığında ilk aşamadaki kahvenin yarısını fincana dökün. Kalan kısmı, makinenin kendi ısısıyla ısınmasını sağlayıp, tekrar kenarından köpükler çıkınca, fincana dökün.

Şimdiden afiyet olsun...