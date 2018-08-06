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Kahve ikram ettikten sonra iple boğarak öldürdüler!

Bursa’da evinde iple ile boğularak öldürülen 6 çocuk annesinin katil zanlıları komşuları çıktı. Suriyeli 49 yaşındaki Melek Akta'nın 4 altın bilezik, bir kolye ve bir zincir için öldürüldüğü ortaya çıktı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:08
Kahve ikram ettikten sonra iple boğarak öldürdüler!

Olay geçtiğimiz hafta, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta, Melek Akta'nın çocuklarıyla birlikte oturduğu evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta'yı, elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Kuvara'nın komşulara haber vermesinin ardından olay polise intikal etti. Polis ekipleri, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp iple boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil aradı.

Yapılan araştırmada, Melek Akta'nın, Suriye'de Mahmud Kuvara'dan boşandıktan sonra 2'si kız, 4'ü erkek 6 çocuğuyla Bursa'ya geldiği öğrenildi. Polis, Akta'nın 4 oğlu ile peşinden Bursa'ya gelen ve başka bir evde oturan eski eşi Mahmud Kuvara'yı, olayla ilgili bilgilerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Cinayet Bürosu dedektifleri, olayın ardından esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan komşulardan şüphelenmeye başladı. Şahısların, İstanbul’a kaçtıklarını belirleyen ekipler sabah saatlerinde yaptıkları operasyonla üç kişiyi göz altına alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Burada çapraz sorguya alınan şüphelilerden M.C.N. (22), A.Ş.(40), A.M.A(28) ifadelerinde suçlarını itiraf ettiler.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN İPLE ÖLDÜRDÜLER

Zanlılar, ifadelerinde ilk olarak komşuları Melek Akta’nın zengin olduğunu öğrendiklerini ve amaçlarının başta öldürmek olmadığını ve sadece altınları alacaklarını söylediler. Zanlılar Akta’nın kendilerine direndiğini ve en sonunda ellerini kelepçe ile bağladıklarını sonra da geride iz bırakmamak için iple öldürdüklerini söylediler.

Bacanak oldukları öğrenilen M.C.N. ve A.Ş.'nin Akta’nın evine giderek tanışmak istediklerini söyledikleri, sonrasında kahve içip sohbet ettikleri ortaya çıktı. Bu sırada diğer şüpheli 28 yaşındaki kadın A.M.A. da gelerek muhabbete başladı. Gasp etmek istedikleri Melek Akta’nın direnmesi üzerine zanlılar 6 çocuk annesini iple boğarak öldürdü.

Öldürülen Suriyeli'nin 4 bilezik, bir altın kolye ve bir altın zincirini alan zanlılar çapraz sorguda suçu itiraf ederken, operasyonla bu ziynet eşyaları da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28 yaşındaki A.M.A isimli kadının kucağında çocuğunun bulunması dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:08
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Suriyeli kadın cinayeti
  4. cinayet
  5. iple boğarak öldürdüler
  6. 6 çocuk annesi
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