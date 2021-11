Kahve düşkünleri dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskini arttırıyor

Yapılan yeni bir çalışma neticesinde, kahve düşkünlerinin böbrek hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu uyarısında bulunuldu.

Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndan bilim insanları, kahve tüketimine bağlı olarak kandaki metabolitlerin bu tehlikeli hastalığa yakalanma riskini artırma potansiyeli taşıdığını tespit etti.

Çalışmada araştırmacılar, yaklaşık 5 bin kişiden alınan 372 kan metabolitini (metabolizmanın ürünleri ve ara ürünleri olan küçük moleküller) inceledi.

Bilim insanları, böbreklerin daha sağlıklı olmasını sağlayabilecek kahveyle ilişkilendirilen bir metabolit saptarken, kahveyle ilişkilendirilen diğer iki metabolitinse yüksek böbrek hastalığı riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma bulguları Clinical Journal of the American Society of Nephrology adlı bilimsel dergide yayımlanan bilim insanları, bahsi geçen zararlı metabolitlerin sigara kullanımıyla da ilişkili olduğunu bildirdi.

Ulusal Sağlık Hizmeti'ne göre kronik böbrek hastalığı, genelde yaşlanmayla ilişkilendirilen ve zamanla daha da kötüleşebilecek uzun süreli bir rahatsızlık. Bu hastalığa yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, böbrek enfeksiyonları ve böbrekleri zorlayan başka rahatsızlıklar sebep olabilir.

Birleşik Krallık Böbrek Tedavisi (Kidney Care UK) adlı hayır kurumuna göre ülkede yaklaşık üç milyon kişi böbrek hastası. Hayır kurumu siyahi, Asyalı ve etnik azınlıklardan oluşan toplulukların kronik böbrek hastalığına yakalanma ihtimalinin diğer gruplara kıyasla 5 kat daha fazla olduğunu da ekledi.

Independent'in haberine göre; önceki çalışmalarda kahve içmenin böbrek fonksiyonu için yararlı olabileceğini ileri sürülmüştü. Mayıs 2020'de yayımlanan yakın tarihli bir çalışmada, günde fazladan bir fincan kahve içmenin kronik böbrek hastalığına karşı "koruyucu etki sağladığı" sonucuna ulaşılmıştı.

Fakat Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, böbrek hastalığına yakalanma riskinin artmasına yol açabilecek iki metabolit saptanmasının "şaşırtıcı" olduğunu söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden epidemiyoloji bölümünde öğretim görevlisi Dr. Casey Rebholz, şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda bilimsel kanıt, yüksek miktarda kahve tüketiminin sağlıklı bir beslenme düzeniyle tutarlı olduğuna işaret ediyor. Bu teoriyi destekleyen bir metabolit tespit edebildik. Kahveyle bağlantılı iki metabolitse şaşırtıcı şekilde kronik böbrek hastalığına yakalanma konusunda daha yüksek riskle ilişkilendirildi. Bu bileşikler aynı zamanda sigara içmeyle de ilişkilendirildi. Bu da kısmen de olsa bu bileşiklerin neden daha yüksek böbrek hastalığı riskiyle ilişkilendirildiğini açıklayabilir."

Araştırmacılar katılımcıların kendi bildirdiği kahve tüketimini hesaba katmazken, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da söyledi.