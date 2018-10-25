Kahve, çay, süt veya kolayla ilaç almak çok zararlı

İlaçla birlikte alınan besinlerin ve sıvıların, ilacın yapacağı tesiri etkilediğini ve bazen iyileşme sürecini hızlandırırken bazen de yavaşlattığını biliyor muydunuz?

Evet... Uzun süre devam eden araştırmalar sonunda ilaç içmek için kullanılacak en ideal sıvının su olduğu tesbit edilmiş.

İlaçların etkisini azaltan en önemli madde ise kafein. Yani çay ve kahve, bütün ilaçların etkisini azaltıyor. Yani sıcak bir çay ile alınan her türlü ilaç etkisini yitirmektedir. Yani çayın bu konuda faydası yok zararı var!

Söylenilenin aksine, ilacı sütle almak da doğru değil. Çünkü süt, özellikle kalsiyum ilaçlarını olumsuz yönde etkiliyor ve tesirini azaltıyor.

Bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre; hangi ilacı kullanırken hangi yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerektiğini şöyle sıralayabiliriz:

AĞRI KESİCİLER:

Greyfurt ağrı kesicilerin etkisini büyük ölçüde azaltıyor. Bunun yanı sıra ağrı kesici aldıktan sonra kola, çay ve kahve de içmemek gerekiyor. Bu durumda ağrı geçmediği gibi kalp ritmi de bozulabiliyor.

KEMİK İLAÇLARI:

Kemikler için doktorlar tarafından özellikle tavsiye edilen süt, kalsiyum ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında hem kendi etkisini hem de ilacın etkisini sıfırlıyor. Üstelik süt, ilaçla birlikte alındığında vücuttaki tuz oranını artırıyor.

ŞEKER İLAÇLARI:

Kandaki şeker oranını düşürmesi için alınan insülin gibi ilaçların yanında kesinlikle kahve, çay ve kola içilmemeli.



Çünkü bu ilaçlarla birlikte kafein alındığında, kan şekerinin beklenmedik bir oranda düşme ihtimali çok yüksek.

KALP İLAÇLARI:

Özellikle kalp ameliyatı geçirenler ve kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar alanların bir süre salatalık, brokoli, ıspanak gibi yeşil sebzelerden uzak durmaları gerekiyor. Bunun sebebi bu sebzelerde bol miktarda K vitamini bulunması.

İlaçlar karıştırılabilir mi?

Birden fazla ilaç kullananlar bu konuya özellikle önem vermelidirler.

Bazı ilaçların birbirleriyle karıştırılması, istenmeyen yan etkiler yapabilir. İlaçların etkisini azaltıp sıfıra indirebilir.



Mesela bazı antibiyotikler, doğum kontrol haplarıyla birlikte alındıkları zaman etkilerini kaybederler.

Bazı antihistaminik ilaçlar da eritromisin ile karıştıkları zaman sorun çıkabilir.

İlaçlarınızı alırken doktorunuza ya da eczacıya, ilaçların hangilerini birlikte alamayacağınızı sormalısınız.