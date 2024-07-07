Kahvaltıya hızlı çözüm: Hem lezzetli hem de pratik bir şekilde sadece 10 dakikada simit poğaça tarifi

Kahvaltılarınızda pratik ve lezzetli bir seçenek arıyorsanız, simit poğaça tarifi tam size göre! Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes tarif, sabahlarınıza lezzet katacak. İşte adım adım simit poğaça tarifi ile güne lezzetli bir başlangıç yapın.

Kahvaltılarınızı zenginleştirmek için hızlı ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, simit poğaça tarifi tam size göre! Bu pratik tarifle sadece 10 dakikada ağızda dağılan simit poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Kahvaltı sofralarınızda fark yaratmak için bu lezzetli tarifi deneyin.

Sabah kahvaltılarınızı pratik ve lezzetli hale getirmek için simit poğaça tarifi tam aradığınız tarif! Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes poğaçalar, ağızda dağılan yapısıyla herkesin beğenisini kazanacak. İşte, simit poğaça tarifi ve yapım aşamaları.

Hamurun Hazırlanması:

İlk olarak uygun bir tavaya teremyağı alalım ve çok kaynatmadan eritelim.

Daha sonra sıvı yağ, yoğurt, yumurta, tuz, şeker ve erittiğimiz tereyağını yoğurma kabına alalım ve hiç pürüz kalmayacak şekilde çırpalım.

Yavaş yavaş unu ve kabartma tozunu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım.

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Poğaçaların Şekillendirilmesi:

Yoğurduğumuz hamurdan göz kararı cevizden biraz büyük parçalar kopartalım ve elimizle yuvarlayalım.

Yuvarladığımız hamurun bir tanesini alıp elimizle bastırarak açalım.

Açtığımız hamurun içerisine kaşar peyniri koyalım ve kenarlarını ortada birleştirerek kapatalım.

Şekil verdiğimiz hamuru birkaç tur yuvarlayarak düzeltelim.

Üzerinin Hazırlanması:

Ayrı bir kabın içerisine su ve pekmezi alarak karıştıralım.

Poğaçaları alarak ilk önce her yerini pekmezli suya, daha sonra susama bulayalım ve fırın tepsisine dizelim.

Bir bıçak yardımı ile poğaçaların üzerine çizikler atalım.

Pişirme:

Daha sonra 180°C fırında, yaklaşık 20 dakika alt üst olarak pişirelim.

Servis

Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes simit poğaça tarifi ile kahvaltılarınız daha lezzetli ve keyifli bir hale gelecek. Hem pratik hem de ağızda dağılan bu lezzet, tüm aile bireyleriniz ve misafirleriniz tarafından beğenilecek. Afiyet olsun!

Püf Noktaları

Hamur Kıvamı: Hamurun pürüzsüz ve yumuşak olmasına dikkat edin.

Pekmez Karışımı: Pekmezli su karışımı, poğaçaların üzerinin güzelce kızarmasını sağlar.

Çizikler: Poğaçaların üzerine attığınız çizikler, pişerken daha iyi kabarmasını sağlar.