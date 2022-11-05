  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Pankek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pankek nasıl yapılır?

Kahvaltılarınızda yapabileceğiniz çok pratik bir tarif olan pankek nasıl yapılır? İşte tarifi..

Yeniakit Publisher
2022-11-05 15:46:00 - 2022-11-05 15:53:51
Pankek nasıl yapılır?

Pankek için malzemeler 

2 yumurta 

1 çay bardağı şeker  

1 çay bardağı sıvıyağ 

1 su bardağı süt

1 kabartma tozu 

1 vanilya  

2,5 su bardağı un

Yapılışı

Önce şeker ve yumurtayı mikserle iyice çırptıktan sonra kalan malzemeleri ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Tüm malzemeleri iyice çırptıktan sonra az yağladığımız tavamızı biraz kızdırıyoruz. Kızan tavaya istediğiniz ölçüde pankek hamurunu döktükten sonra üstü göz göz olana kadar bekliyoruz. Üstü göz göz olan hamuru çevirip diğer tarafınıda pişirdikten sonra servis tabağına alıyoruz. Üstüne ister pudra şekeriyle isterseniz de pasta soslarıyla süsleyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23