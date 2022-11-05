Pankek nasıl yapılır?
Kahvaltılarınızda yapabileceğiniz çok pratik bir tarif olan pankek nasıl yapılır? İşte tarifi..
Pankek için malzemeler
2 yumurta
1 çay bardağı şeker
1 çay bardağı sıvıyağ
1 su bardağı süt
1 kabartma tozu
1 vanilya
2,5 su bardağı un
Yapılışı
Önce şeker ve yumurtayı mikserle iyice çırptıktan sonra kalan malzemeleri ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Tüm malzemeleri iyice çırptıktan sonra az yağladığımız tavamızı biraz kızdırıyoruz. Kızan tavaya istediğiniz ölçüde pankek hamurunu döktükten sonra üstü göz göz olana kadar bekliyoruz. Üstü göz göz olan hamuru çevirip diğer tarafınıda pişirdikten sonra servis tabağına alıyoruz. Üstüne ister pudra şekeriyle isterseniz de pasta soslarıyla süsleyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.