Kahvaltıda zeka artıran kuru yemişler: için 3 besin, kaşık kaşık yiyin! Beyni bir çırpıda bombaya dönüştürüyor

Besinler beyin sağlığını iyileştirebildiği gibi daha da iyiye götürerek zekayı artırır. Yarım fincan yulaf ezmesi ve 2 yumurta beyninizi güçlendirebilir. Fakat kahvaltıdaki tek seçenekler bu değil. İşte kahvaltıda zekayı artıran 3 besin...

Güçlü bir beyin için nefis bir kahvaltıya hazır mısınız? Kahvaltıda zekayı harekete geçiren besinleri bir araya getirdik. Bu gıdalar beyni güçlendirmenin ötesinde gün boyu enerji veriyor ve insanın kendisini iyi hissetmesini sağlıyor. Hatta birçok araştırma bu besinlerin beynin işlevselliğini artırdığını kanıtlıyor.

Kahvaltı deyip geçmeyin. Tüketilen ürünler zeka olarak size geri dönebilir, bu tamamen sizin elinizde. Kahvaltıda tüketilen yumurta yaşam boyu beyin sağlığını iyileştirirken kuru yemişler protein sağlar ve omega-3 içerir. İşte kahvaltıda beyni güçlendirecek besinler...

KAHVALTIDA ZEKA ARTIRAN BESİNLER

1. Çilekli smoothie

Çilek, ahududu, pancar gibi beyni harekete geçiren kırmızı meyve sebzeleri blendera atın ve kendinize bir smoothie hazırlayın. Kahvaltınız bir anda zeka tarifine dönüşecek. İçerisine chia tohumlarını da eklemeyi unutmayın.

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2. Yumurta ve ceviz

Beyni güçlendiren yumurtaya ve cevize kahvaltıda mutlaka yer açın. İster peynirle tüketin ister güzel bir muffin yapın. Ceviz hem kalıcı enerji hem de lif sağlar.

3. Kuru yemişler

Sade yoğurt, üzerine fındık ve çilek eklediğiniz zaman beyninizi güçlendirir. Protein ve lif, sabah boyunca sabit enerji ve daha iyi konsantrasyon sağlarken, portakal kabuğu rendesi, kakule ve lapa lapa deniz tuzu damak tadınızı mutlu eder.