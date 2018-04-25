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Kahvaltıda hazırlanabilecek pratik tarifler

Sabah kahvaltılarınızı şenlendirecek sevdiklerinizle yiyebileceğiniz lezzetli kahvaltılık tarifler...

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:38
Kahvaltıda hazırlanabilecek pratik tarifler

BULUT OMLET TARİFİ

MALZEMELER:

3 adet yumurta sarısı
3 adet yumurta beyazı
Karabiber
Tuz

YAPILIŞI:

İlk önce yumurta beyazlarını köpürene kadar çırpın. İçine tuz koyun ve kaşık yardımı ile yağlı kağıtların üzerine kotun.

Bu işlemin ardından üstlerini hafifçe bastırın ve yumurta sarılaarını üstlerine sürün.

Bu şekilde fırına verin ve 200 derecede 2-3 dakika pişirin.

PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER:

4 su bardağı un
2 su bardağı ılık su
1 paket maya
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı ayçiçek yağı
Beyaz peynir
Maydanoz

YAPILIŞI:

Unun üzerine maya ve tuzu ekleyelim.

Karışıma suyu da ekleyerek çok iyi bir şekilde yoğuralım.

Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde mayalanması için bir saat dinlendirelim.

Hamurdan avuç büyüklüğünden parçalar alarak içine maydanoz ve peyniri koyalım ve kapatalım.

Bu sırada yağı kızdıralım ve hazırladığımız hamurları yapın içine atalım ve kızartalım.

 

yasemin.com

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:38
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