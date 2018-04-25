Kahvaltıda hazırlanabilecek pratik tarifler

BULUT OMLET TARİFİ

MALZEMELER:

3 adet yumurta sarısı

3 adet yumurta beyazı

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI:

İlk önce yumurta beyazlarını köpürene kadar çırpın. İçine tuz koyun ve kaşık yardımı ile yağlı kağıtların üzerine kotun.

Bu işlemin ardından üstlerini hafifçe bastırın ve yumurta sarılaarını üstlerine sürün.

Bu şekilde fırına verin ve 200 derecede 2-3 dakika pişirin.

PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER:

4 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket maya

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ayçiçek yağı

Beyaz peynir

Maydanoz

YAPILIŞI:

Unun üzerine maya ve tuzu ekleyelim.

Karışıma suyu da ekleyerek çok iyi bir şekilde yoğuralım.

Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde mayalanması için bir saat dinlendirelim.

Hamurdan avuç büyüklüğünden parçalar alarak içine maydanoz ve peyniri koyalım ve kapatalım.

Bu sırada yağı kızdıralım ve hazırladığımız hamurları yapın içine atalım ve kızartalım.

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