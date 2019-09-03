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Kahvaltı yapan öğrenciler derslere daha çok katılıyor

Okul dönemlerinde çocuklarda beslenme meselelerinin baş gösterdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

03 Eylül 2019 Salı 15:22
Kahvaltı yapan öğrenciler derslere daha çok katılıyor

Okul dönemlerinde çocuklarda beslenme meselelerinin baş gösterdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Çelik, ailelerin dikkat edeceği hususları anlattı.


Özel Hayat Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Çelik, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda beslenme alışkanlıklarında yaşanan değişimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Beslenmenin, sadece karın doyurmak ya da açlık duygusunu bastırmak olmadığını belirten Çelik, “Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi ve sağlıklı olarak uzun süre yaşaması için gerekli öğeleri vücuduna alıp kullanabilmesidir” dedi.


Okul çağı döneminin büyüme ve gelişmenin hızlı ve gıda ihtiyacının yüksek olduğu bir dönem olduğunu belirten Dr. Çelik, ayrıca psikolojik gelişim hızının arttığı ve hayat boyu sürecek davranışların kazanılmaya başlandığı bir dönemolduğuna dikkat çekti. Uğur Çelik, “Bu dönem çocukların beslenme alışkanlıklarının geliştiği, ev dışında arkadaşlarıyla yemek yemeye başladıkları, yetişkin dönemdeki sağlıklı hayatın temellerinin atıldığı önemli bir dönemdir. Bu sebeple aileler okulların açılmasıyla birlikte çocuklarına nasıl bir kahvaltı hazırlayacakları ve beslenme çantasına neler koyacakları konusunda endişe duymaktadırlar” diye konuştu.


Beslenme alışkanlığı kazandırılmak istenen çocuklara, zorla bir şeyler yedirilmemesi gerektiğinin önemine işaret eden Dr. Uğur Çelik, şöyle konuştu:


“Öncelikle belirtmeliyiz ki; çocukların beslenme alışkanlıklarını doğru yönde değiştirmek nispeten kolaydır, ancak bu durum biraz vakit alabilir. Bu noktada ailenin çocuğa rol model olması oldukça önemlidir. Bir yiyeceği sadece çocuğa yedirmeye çalışmak yanlış bir davranıştır. Çocuk aynı zamanda aile masasında da bu yiyeceklerin herkes tarafından yendiğini görmek ister. Beslenme alışkanlığı kazandırılmak istenilen çocuk asla zorlanmamalıdır. Ona yiyeceği gıdaların sağlayacağı faydalar anlatılmalıdır. Çocuk böylece kendini baskı altında hissetmeyecek ve severek yemek yiyecektir. Çocukların sağlıklı beslenmesi için dört besin grubundaki besinlerden yeterli miktarlarda, değişimli ve dengeli bir şekilde tüketmeleri gerekmektedir. Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. gıdaların her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesi lâzım.”


Gün boyu beden ve zihin performansının en üst seviyede tutulabilmesinin düzenli olarak ara ve ana öğünlerin tüketilmesi ile mümkün olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Çelik, “Bu sebepleöğün atlanmamalıdır. Günlük tüketilecek besinlerin 3 ana, 2 ara öğünde alınması en uygun olanıdır. Çocuğun vitamin ihtiyacını karşılayabilmesi için sebzelerden en az 2-3 çeşit, meyvelerden de 3-4 çeşit tüketmesi önerilir. Okul çağındaki çocuklara özellikle yağlı tohumlar sınıfındaki fındık, ceviz ve badem mutlaka verilmelidir. Bu kuruyemişler çocuğun okul başarısını olumlu etkileyeceği gibi gün içerisinde gerekli olan enerji ihtiyaçlarını da karşılar. Balık sezonunun açıldığı şu günlerde de taze balıkların haftada 1-2 kez tüketilmesi gerekir. Yanında bol salata da unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.


Kahvaltı atlanmamalı


Yapılan çalışmalarda kahvaltı yapan öğrencilerin daha başarılı olduklarını gösterdiğine işaret eden Çelik, “Kahvaltı yapıp okula giden öğrencilerde daha geç yorgunluk hissi yaşadıkları ve özgüven sahibi oldukları gözlenmiştir. Kahvaltı yapan öğrenciler; derslere daha çok katılır, problemleri daha kolay çözer ve derse daha iyi odaklanırlar. Ayrıca kahvaltı yapan çocuklarda obezite görülme oranı daha azdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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