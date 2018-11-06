Kahvaltı için muhteşem zahter karışımı

Zahter müthiş bir karışımın adıdır. Kahvaltıda zeytinyağı yemek için böyle bir karışımı kim akıl etmiştir bilinmez ama, Hatay'da bir süre kalan zahter meraklısı olup döner!

Karışımda Neler Var?



Kavrulmuş nohut veya leblebi, kavrulmuş menengiç (Yabani Antepfıstığı), kavrulmuş karpuz çekirdeği, kavrulmuş kavun çekirdeği, haşlanmış ve kavrulmuş buğday, kekik, mayana (rezene), küzbara (kişniş), kimyon, sumak, susam, biber, tuz..

İsterseniz bu karşıma Antep Fıstığı içi, ceviz içi, fındık içi, Hindistan cevizi rendesi de ekleyebilirsiniz.

Bir kaseye zahter bir başka kaseye de zeytinyağı konur. Ekmek lokması önce zeytinyağına bandırılır daha sonra zahtere bastırılarak yenir.

Kahvaltılık zahteri zeytinyağı tüketmemize vesile olduğu için kahvaltınızdan eksik etmeyiniz

EVDE YAPABİLİRSİNİZ

Zahter müthiş bir besleyicidir. Baharat severlerin büyük ilgisini toplayan bu lezzeti siz de evinizde olan baharat çeşitleriyle deneyebilirsiniz. Mesala şunlar yeterli olabilir:

1,5 çay bardağı karpuz çekirdeği.. (Bakın bu vesile ile hatırlatalım. Gerçi mevsimi geçti ama, karpuz çekirdeği yararlıdır. Karpuzu yerken onları yutmaya kendinizi alıştırmalısınız.)

2 çay bardağı susam

2,5 çay bardağı çekilmiş sarı leblebi

1 çorba kaşığı çekilmemiş kekik

1,5 çorba kaşığı pul biber. İsterseniz acı biber olabilir, daha da lezzet katacaktır.

1 tatlı kaşığı çekilmiş kayatuzu

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı sumak

Önce orta boy bir tavanın içinde susamı kavurun ve soğumasını bekleyin.

Elektrikli değirmeniniz varsa karpuz çekirdeğini ve leblebiyi un şekline gelene kadar çekin.

Geniş bir kabın içine dövülmüş ve elenmiş leblebi ve karpuz çekirdeğini soğumuş olan susamı ekleyin ve harmanlayın.

Harmanlanan karışımın içine kimyon, sumak, kekik ve isteğe bağlı pul biber ilave edip karıştırın.

Zahterinizi kavanozda dolapta saklayabilirsiniz.