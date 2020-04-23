  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahta Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi başladı

Adıyaman’ın Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören kursiyerler ve kurs öğreticileri kaymakamlık öncülüğünde gönüllü olarak maske üretimine başladı.

2020-04-23 09:53:58 -
Kahta Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi başladı

Adıyaman’ın Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurs gören kursiyerler ve kurs öğreticileri kaymakamlık öncülüğünde gönüllü olarak maske üretimine başladı.


Korona virüs (covid- 19) salgını sonrası başlatılan mücadele kapsamında koruyucu maske üretimine başlayan gönüllü kursiyer ve personeller, ilçenin ihtiyacını karşılayacak kadar maske üretmeyi hedefliyor.


Birlik ve beraberlik mesajları vererek açıklamalarda bulunan Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fahri Doğan, “Toplum olarak hepimizin kenetlenmesi gerektiği bugünlerde bizler de milli bir seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan personellerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı