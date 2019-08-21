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Kahta Belediyesi’nde KOSGEB kursu başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Belediye ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi kursu başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:59
Kahta Belediyesi’nde KOSGEB kursu başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Belediye ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi kursu başladı.


Kahta Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursuna 25 girişimci adayı katıldı. Kahta Belediyesi yeni girişimci adaylarına eğitim vermeye başladı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, iş sahibi olmak isteyenler için girişimcilik kursunun önemli olduğunu belirtti.


Başkan Turanlı, "KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu projenin ilçemiz için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu kurslarda eğitim alan birçok kursiyerimiz, yeni işyerleri kurarak ilçemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Bu nedenle ilçemizde istihdama yönelik açılan bu kurs sayesinde girişimcilik ve iş düşüncesi olanları hibelerden faydalandırmak istiyoruz. Kursa, vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Belediye olarak hizmetin halkımızın ayağına gelmesine ön ayak olduk. Girişimcilere her anlamda destek olabilmek için bu tür kursları organize ediyoruz. Kahta’da istihdamı arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın yararına olan bu tür kurslarımız devam edecek. Buradan eğitimlerini tamamlayıp yeni iş kuracak olan kursiyerlere iş hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.


KOSGEB eğitmeni Hüseyin Alkış ise, ilçede yeni yatırımların ortaya çıkması için düzenledikleri kursun 4’er gün süreceğini bildirdi. Alkış, sertifika almaya hak kazanan adayların projelerinin kabul edilmesi halinde KOSGEB’in hibe ve faizsiz kredi desteklerinden yararlanabileceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:59
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