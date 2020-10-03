'Kahta Belediyesi'nde darp' iddiası

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde esnaflık yapan Kenan Karakuş'un, işlettiği hurda dükkanı için ruhsatını almaya gittiği belediye binasında plastik sopalarla darp edildiği ileri sürüldü.

Kahta’da geçimini hurdacılıkla idame eden Kenan Karakuş'un, açtığı yeni dükkanın ruhsatını almaya gittiği belediyede, Belediye Başkanı Yusuf Turanlı’nın oğlu ve diğer akrabaları tarafından plastik demir sopalarla saldırıya uğradığını iddia etti.

Karakuş tarafından açılan hurda toplama atölyesi, olaylar öncesinde 30 Suriyeli mülteci aile için gelir kapısı durumundaydı. Zabıtaların ilçede birçok hurdacılık ve geri dönüşüm işiyle uğraşan esnaf bulunmasına rağmen sadece Karakuş’la çalışan hurdacıların motorlarını toplamasıyla ailelerin geçim sıkıntısı yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Karakuş, belediyenin kendisine sürekli zorluk çıkarması nedeniyle işyerinin adresini 3 kere değiştirdiğini ileri sürdü. Geri dönüşüm tesisi için yaklaşık 400 bin TL yatırım yapan ve gerekli tüm belgeleri olan Kenan Karakuş, belediyenin kendisi ile uğraşmasından dolayı 9 aydır verimli şekilde çalışamadığını, darp edildiğini ve geçim sorunu yaşadığını iddia etti.

Belediye Başkanı Yusuf Turanlı’ya yakın iş adamı tarafından ilçede açılan diğer geri dönüşüm tesisin işlerinin kötü olduğu ve başkan tarafından bu konuda destek istediği iddia ediliyor.

Karakuş’un abisine mobbing uygulandı

Belediyede işçi olarak çalışan Kenan Karakuş’un abisinin olayların ardından Kahta Belediyesi Personel Müdürü Zeynel Abidin Turanlı tarafından çöp toplama işine verildiği, bu gelişme sonrasında emekliliğini isteyen abinin hakkı olmasına rağmen emekli edilmediği öne sürüldü. Durumun çözümü için belediyeye dava açıldı.

Kenan Karakuş’un olayla ilgili paylaştığı videoda ‘‘Vergilerimi zamanında ödüyorum, ülkem için gerekirse daha fazla vergi ödemeye de razıyım. Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu’dan bu konu hakkında desteklerini bekliyorum’’ İfadelerini kullandı.

Karakuş, Kahta Devlet Hastanesinden darp raporu alarak emniyette olayla ilgili şikâyette bulundu.