  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülker’de satışlar arttı, kâr 400 milyonu aştı

İstanbul için korkutan uyarı İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı?

Benzin ve motorinde indirim

Virüs ile yapılan planlı mücadele birilerini rahatsız etti

Sokağa çıkma yasağı üzerine..
için kalan
Aktüel

Kahta Belediyesi Salan ailesine sahip çıktı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2 çocuğu kanser hastalığına yakalanan Salan ailesine sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:24:59 -
Kahta Belediyesi Salan ailesine sahip çıktı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 2 çocuğu kanser hastalığına yakalanan Salan ailesine sahip çıktı.


İl dışında olduğu için belediye başkanvekiline ve personel müdürüne talimat veren Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Çiğdem ile Muhammed Salan çiftinin 5 ve 9 yaşındaki kanser hastası çocuklarının tedavi süreçlerine yardımcı olmak için Salan ailesine maddi ve manevi yardımlarının yapılacağını kaydetti.


Kahta Belediye Başkanvekili Ömer Aslan ve beraberindeki heyet Salan ailesiyle bir araya gelerek maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli çalışmalar başlattı.


Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Aslan, “Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı il dışında olduğu için kendisi gelemedi. Başkanımızın talimatıyla Salan ailesinin hasta çocukları için Belediyemiz sefer oldu. Allah hiç kimseyi böyle acılarla imtihan etmesin. İşsizlikle mücadele ederken bir de çocuklarının amansız hastalıklarıyla uğraşıyorlar. Her iki çocuğun da aynı kaderi paylaşması gerçekten yürek burkuyor. Çok zor şartlarda yaşamaya çalışan ailemiz için maddi ve manevi yardımları yapacağız” diye konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı