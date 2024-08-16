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Yerel Kahreden kaza kamerada! Sokakta oyun oynarken kamyonetin altında kaldı
Yerel

Kahreden kaza kamerada! Sokakta oyun oynarken kamyonetin altında kaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-16 10:14:00 -

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 yaşındaki Elif Çakıroğlu'nun sokakta oyun oynadığı esnada kamyonetin altında kalarak can verdiği anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkhan ilçesi Alparslan Mahallesi 134. Sokak'ta meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 31 TL 264 plakalı kargo taşıyan kamyonet, evinin önünde yerde toprak ile oynayan 2020 doğumlu Elif Çakıroğlu'na çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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