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Gündem Kahreden kaza 6 aylık bebek yaşamını kaybetti
Gündem

Kahreden kaza 6 aylık bebek yaşamını kaybetti

Bingöl’de meydana gelen feci kazada 6 aylık bebeğin de yaşamını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2’ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 03:34:00 -
Kahreden kaza 6 aylık bebek yaşamını kaybetti

Genç-Bingöl karayolu Çayağzı mevkiinde meydana gelen kazada verilen bilgiye göre, Otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Fadile Koşan (39) olay yerinde ölürken, biri bebek 5 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren Koşan’ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Tedavi gören Koşan’ın 6 aylık yeğeni Asya Koşan, Bingöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer taraftan ağır yaralanan 3 yaşındaki Ömer Koşan’ında Elazığ’a sevk edildiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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