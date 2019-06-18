Kahreden haber! Yıllarca organ bekledi, nakilden 3 gün sonra öldü Trabzon'un Çaykara ilçesinde Akciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen Elif Baltacıoğlu, uygun organın naklinden 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Trabzon'da, akciğer yetmezliği nedeniyle 2 yıl bekledikten sonra Ankara'da organ nakli ameliyatı olan Elif Baltacıoğlu (26), 3 gün sonra fenalaşarak, yaşamını yitirdi.



Çaykara ilçesinde yaşayan Elif Baltacıoğlu, akciğer yetmezliği nedeniyle tedaviye alındı. Organ nakli yapılmasına karar verilen Baltacıoğlu, beklemeye başladı. 2 yıldır tedavisi süren Baltacıoğlu için aranan organ bulundu. Ankara'da bir hastanede organ nakli yapılan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Baltacıoğlu, ameliyattan 3 gün sonra fenalaşarak, yaşamını yitirdi. Bekar olan Baltacıoğlu'nun cenazesi, bugün Çaykara ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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