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Gündem Kahreden haber! Şifa Hastanesi'nde tüm yaralılar şehit oldu
Gündem

Kahreden haber! Şifa Hastanesi'nde tüm yaralılar şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-12 23:23:00 - 2023-11-13 00:17:09

Elektriği tükenen Şifa Hastanesi'nde cihaza bağlı tüm yoğun bakım hastalarının şehit olduğu açıklandı.

Katil İsrail'in zulmünde artık son noktaya ulaşıldı.

Gazze'de hastaneleri bombalayarak yaralılarla birlikte hastaneyi güvenli bulup sığınan Filistinli masum sivilleri hedef alan siyonistlerin elektriği kesmesi sebebiyle bir katliam daha yaşandı.

Elektrik enerjisi tükenen Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde cihaza bağlı yaralıların tamamının şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Katil İsrail son birkaç gündür Şifa Hastanesi'nin çevresiyle birlikte bir polikliniğini bombalamıştı.

İsrail önceki hafta da hastane bahçesinden yaralıları Mısır'a taşıyacak konvoyu hedef almıştı.
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