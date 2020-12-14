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Gündem Kahreden haber: Foseptik çukuruna giren 3 işçi hayatını kaybetti
Gündem

Kahreden haber: Foseptik çukuruna giren 3 işçi hayatını kaybetti

Denizli'de foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başlayan 8 işçiden 3'ü, pompanın egzozundan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:07:00 -
Kahreden haber: Foseptik çukuruna giren 3 işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

 3 işçi hayatını kaybetti

İşçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi.

Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi. 3 işçi hayatını kaybederken, foseptikten çıkarılan 5 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeden ilk görüntüler:

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