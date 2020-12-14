Kahreden haber: Foseptik çukuruna giren 3 işçi hayatını kaybetti
Denizli'de foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başlayan 8 işçiden 3'ü, pompanın egzozundan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Denizli'nin Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.
3 işçi hayatını kaybetti
İşçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi.
Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi. 3 işçi hayatını kaybederken, foseptikten çıkarılan 5 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeden ilk görüntüler: