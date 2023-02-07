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Gündem Kahramanmaraş'tan dehşete düşüren görüntü!
Gündem

Kahramanmaraş'tan dehşete düşüren görüntü!

10 ili etkileyen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki yıkım amatör kamera kayıtlarına yansıdı. Yol boyunca yıkılmış onlarca binanın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 21:02:00 -
Kahramanmaraş'tan dehşete düşüren görüntü!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremin acısını yaşıyor.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, son açıklamasında Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını söyledi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş yıkımın en çok yaşandığı il oldu.

Bölgede kaydedilen bir görüntü, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Bir buçuk dakikadan daha uzun süre yolda seyreden otomobil yıkılan binaları kaydetti. Videoda sadece birkaç binanın ayakta kaldığı gözlendi.

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